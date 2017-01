İzmirli Esnaftan Hükümete Teşekkür

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkan Vekili Salahaddin Hünü, "Hükümetimize şükranlarımızı sunuyorum. Her zaman esnafımızın yanlarında oldular. Beklentilerimizden daha fazlasını verdiler." değerlendirmesinde bulundu.



I·zmi·r Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nden yapılan açıklamaya göre, kooperatifin 65. Olağan Genel Kurulu, TESKOMB Genel Başkan Vekili Hünü'nün katılımıyla yapıldı.



Üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Hünü, 2016 yılındaki kredilerin geri ödenmesinde bazı sıkıntılar yaşandığını belirterek, esnafa kredi taksitlerini temerrüde düşürmeden ödemelerini, bu konuda ortaklara her türlü kolaylığı ve desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.



Hünü, Türkiye'de en uygun vadeli ve faiz oranlı kredinin esnafa verildiğini, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeyle de esnafın rahat bir nefes aldığına vurgulayarak, "Hükümetimize şükranlarımızı sunuyorum. Her zaman esnafımızın yanlarında oldular. Beklentilerimizden daha fazlasını verdiler." ifadesini kullandı.