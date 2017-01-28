İzmirli Boşnaklar'dan Nilüfer'e Teşekkür Ziyareti

İzmirli Boşnaklar Derneği yöneticileri, Nilüfer Belediyesi'nin Bosna Hersek'te spor salonu yenileyecek olması dolayısıyla Başkan Mustafa Bozbey'i ziyaret etti.



Nilüfer Belediyesi ile Bosna Hersek'in Zavidovici Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Kovaçi İlköğretim Okulu'nun spor salonunu yenileme çalışmalarından dolayı teşekkür eden 80 kişilik heyet, memnuniyetlerini dile getirdi. İzmirli Boşnaklar Derneği Başkanı Hamza Yavuz, "Bu tür proje ve çalışmalarla Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkiler daha ileri safhaya ulaşacak. Umarım Nilüfer Belediyesi ile Zavidovici Belediyesi arasında da kardeşlik protokolü imzalanır ve daha güzel dostluklar oluşur. Desteğiniz için tüm Boşnak halkı adına size çok teşekkür ediyorum" dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mustafa Bozbey de "Bizim bir süredir o bölgeyle ilişkimiz var. Zavidovici ile güzel bir proje hayata geçiriyoruz. Hep beraber orada açılış yapacağız. O bölge bizim için önemli. Osmanlı, yaklaşık 500 yıl oralarda kalmış. İş birliğine ihtiyaç duyan ve bizimle aynı duyguları paylaşanlara elimizi uzatmalıyız" diye konuştu. - BURSA