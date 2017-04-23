Izmir Yüzlerce Öğrenciden Izmir'de Coşkulu Gösteri
Yüzlerce öğrenciden İzmir'de coşkulu gösteriİZMİR Gündoğdu Meydanı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında renkli görüntüler oluştu.
Yüzlerce öğrenciden İzmir'de coşkulu gösteri
İZMİR Gündoğdu Meydanı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında renkli görüntüler oluştu. Toplam 27 ortaokulda eğitim gören bin 156 öğrencinin yaptığı gösteriler töreni izleyenlerden tam not aldı. Miniklerin okuduğu şiirler ise alandakileri duygulandırdı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, İzmir'in Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle kutlandı. Törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğrenciler ve çok sayıda İzmirli katıldı. Alandakiler ellerinde Türk bayrakları taşırken, çevredeki binalara da dev Türk bayrakları asıldı. Saat 09.30'da İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin, meydanda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla tören başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, protokole minikler tarafından çiçek verildi. Protokolde çocuklara da yer verildi. Daha sonra konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, 23 Nisan'ın sevinç ve coşkuyla kutlandığını söyledi. İl Müdürü Yahşi, '23 Nisan, ülkemiz ve milletimiz için çok önemli bir ana tanıklık etmiş, asil bir milletin verdiği bağımsızlık mücadelesinin ardından birlik ve beraberliğin bayraklaştığı gün olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde ve onun 'milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır' öngörüsüyle tutuşturulan bağımsızlık meşalesi, 23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara'da, Anadolu'nun dört bir yanını aydınlatmıştı. Bağımsızlığımızı tarifsiz bir tutkuyla vatana gönül verenlerin gayretine azmine, kararlılığına, birlik ve beraberliğine borçluyuz" dedi.
'BAYRAMI DÜNYA ÇOCUKLARIYLA KUTLUYORUZ"
23 Nisan'ın dünya çocuklarıyla kutlandığını dile getiren Yahşi, '23 Nisan, sevinç ve gururla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak Gazi Mustafa Kemal'in geleceğin teminatı olan çocuklarımıza sevgi ve güvenini göstermektedir. Bizler, bu sevgi ve güven sayesinde dünyanın ilk ve yegane çocuk bayramı olarak tarihe geçen, millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sayesinde tüm dünya çocuklarıyla ulusal egemenlik sevincimizi paylaşıyoruzö diye konuştu. Çocukların her şeyin en güzeline layık olduğuna dikkat çeken Yahşi, 'Sevgili çocuklar, okuyan, anlayan, araştıran, düşünen, soran, sorgulayan, çözümcül eleştirilerde bulunabilen, günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren, yenilikçi, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanan, milli ve manevi değerlerine bağlı, insan haklarına saygılı, kendine güvenen bireyler olarak yetiştiğiniz müddetçe, ülkemiz ve insanlık adına büyük bir kazanım olacağınızı aklınızdan çıkarmayın" dedi.
ŞİİRLER DUYGULANDIRDI
Karabağlar Şehit Komando Er Fatih Özcan İlkokulu öğrencisi Hande Reyhan Ömüralp, ellerinde Türk Bayrağı ve TBMM'nin önünde Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının fotoğrafını taşıyan öğrencilerin oluşturduğu kompozisyonda '23 Nisan' adlı şiiri okudu. Karabağlar Murat Urcan İlkokulu öğrencisi Yağız Yağmur ise 'Hoşgeldin 23 Nisan' adlı şiiri okudu. Şiirler okunurken duygulu anlar yaşandı. Daha sonra toplam 27 ortaokuldan bin 156 karma öğrenci gösteri yaptı. Öğrenciler, Ege yöresine ait müzikler eşliğinde oluşturulan kareografilerle 10 ortaokuldan 96 erkek, 384 kız olmak üzere 480 karma öğrenci 'Efedir Gelen Efe' adlı gösteriyi sundu. 8 ortaokuldan 192 erkek, 192 kız öğrenci olmak üzere 384 öğrenci, 'Egemenlik İlkemizdir' adlı çağdaş hareketlerden oluşan, çeşitli aksesuarla gösteri yaptı. 'Gençlik Hep Birlikte El Ele' adlı gösteride ise 8 ortaokuldan 192 kız öğrenci görev aldı. Finalde 'Ay Yıldızlı Bayrağın Neferleriyiz' adlı gösteri düzenlendi. Gösteriler alandakilerden tam not aldı.