İzmir Yeni Bir Stada Daha Kavuşuyor

İzmir Büyükşehir ve Tire belediyelerinin işbirliğiyle UEFA standartlarında inşa edilen 15 bin seyirci kapasiteli Tire Stadında sona yaklaşılıyor. Süper Lig ve uluslararası maçların oynanabileceği statta yaklaşık üç ay içinde fiziki imalatların tamamlanması ve çimlendirme çalışmalarının başlaması planlanıyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin maddi desteğiyle Tire Belediyesi tarafından yaptırılan 15 bin kişilik Tire Arena Stadında inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. UEFA standartlarındaki stadyumun betonarme imalatları büyük ölçüde tamamlandı. Doğu ve batı tribünleri tamamen ortaya çıkarken, kale arkası bölümlerdeki çatı iskelelerinin montajına başlandı. Stat içindeki mekanik tesisat ve elektrik tesisatı da bitirildi; sıra aydınlatma sisteminin kurulumuna geldi. Üç ay içinde stattaki tüm fiziki çalışmaların bitirilip, çimlendirme çalışmalarının başlayacağı ifade edildi. Tire Arena Stadı, ilçenin futbol kulübü Tire 1922'nin yanı sıra, Süper Lig ekiplerine ve uluslararası maçlara da ev sahipliği yapabilecek. Yapım maliyetinin yüzde 80'ini karşılayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bağlantı yolu ve çevre düzenlemelerini de gerçekleştirecek.



Önce Bornova, sonra Tire



İlçeyi ziyaret ederek, Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek'le birlikte stattaki son durumu inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'e çok önemli bir spor tesisi daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerinin projelerine maliyetin yüzde 90'ına varan oranlarda maddi destek verdiklerinin altını çizen Başkan Kocaoğlu, "Tire Arena da bunlardan biri. Dilerim İzmir futboluna, sporseverlere ve buradan yetişecek gençlerimize hayırlı olur. Bornova Stadından sonra Tire Stadı da İzmir futboluna can simidi olacak" diye konuştu. - İZMİR