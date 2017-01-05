İzmir ve Menemen'de 'Emlakçılara Eğitim' Girişimi

Menemen Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Güral ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Mesut Güleroğlu'nu makamında ziyaret etti.



İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Mesut Güleroğlu, Menemen Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Güral ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz'ı makamında ağırladı. Ziyarette, İzmir ve Menemen'de tüm emlakçıların eğitim alması gerektiği konusunda ortak çalışmanın gerekleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca kurumlararası birlik ve beraberlik vurgusu yapan Yılmaz Güral"İZEKO ve Menemen Ticaret Odasının daha sık görüşmesi ve Menemen'de güçlenerek büyüyen emlakçılık sektörüne katkı sağlamalıyız" dedi. - İZMİR