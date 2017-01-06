İzmir Valisi: 'İlk Bulgular PKK'yı İşaret Ediyor'





İzmir'de Adliye Sarayı önündeki polis noktasına düzenlenen terör saldırısında bir polis ve bir adliye çalışanı şehit oldu. 5 kişi de yaralandı.



Bayraklı ilçesindeki adliye binasının C girişi polis kontrol noktası



yakınında meydana gelen patlamanın ardından güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı.



İzmir valisi Erol Ayyıldız bulguların PKK'yı işaret ettiğini söyledi:



"Elimizdeki verilerle örgüt bazında kim olabileceği değerlendiriliyor. Ancak kişiler ve kimlik tespitleri değerlendirildiğinde ilk bulgular PKK'yı işaret ediyor."



Çatışma sırasında iki terörist ölü ele geçirildi. Bir teröristin de yakalanmasına çalışılıyor.



Diğer yandan İzmir'de saldırıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen 2 kişi gözaltına alındı.



Saldırıdan sonra toplanan bir grup vatandaş terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı.



Auteur: euronews-tr



Tags: İlk valisi: İzmir Bombalı saldırı bulgular Türkiye Saldırı ediyor PKKyı işaret Gepost: 05 januari 2017