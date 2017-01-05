İzmir Valisi: İlk Bulgular PKK'yı Gösteriyor

İzmir Valisi Erol Ayyıldız alçsak saldırıyı gerçekleştiren örgütle ilgili "Elde olan veriler PKK olarak değerlendirilmektedir." açıklamasını yaptı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"BİRİ POLİS İKİ ŞEHİDİMİZ VAR"

"Bir araç geçerken polis noktasında aranmak istenmesi sonucu bir çatışma çıktı. Çatışmada aracın içinde olan teröristler kaçarken bombalı aracı patlattılar. Çıkan çatışma sonunda maalesef bir polis memurumuz, bir de adliye memuru mübaşirimiz şehit oldu. Yaralı vatandaşlarımız var, hastanelerde tedavi oluyor. Menfur ve hain saldırıyı yapanlar bizim emniyet güçlerimizin dikkati ve çabaları sonucu çok az bir zaiyatla maalesef içlerinde şehit olan kardeşlerimiz de dahil olmak üzere içimizi yakan bir şekilde atlattık. Hepimize geçmiş olsun.

"TERÖRİSTLER ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ"

İzmir Valisi Ayyıldız yaptığı açıklamada, "Ayrıca bu teröristler ölü olarak ele geçirilmiştir. Yanlarında 2 adet kaleşnikof tüfek, ayrıca 7-8 fişek olmak üzere el bombaları, tahmin ediyorum 8 tane onlardan var, bu şekilde ele geçirilmiş. Bu hadisenin içimizi acıtmakla beraber bu şekilde atlatılması alınan tedbirlerin ve cefakâr ve vefakâr şehit olmayı göze alan emniyet güçlerimizin sayesinde olmuştur. Allah gani gani rahmet eylesin. Ayrıca tedavi gören polis memurlarımız var. İnşallah kısa zamanda ayağa kalkarlar. Allah onlardan, diğer emniyet mensuplarından ve tüm kardeşlerimizden razı olsun. Ulusal basın olarak bu hadiselerde sizin sağduyulu davranmanız ciddi anlamda önemli. " dedi.

"PKK OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ"

Vali Ayyıldız, "Terörün ve teröristlerin bu ülkeye verecekleri zararları en aza indirme noktasında bizlerin, sizlerin ve tüm halkımızın sağduyulu davranacağını düşünüyoruz. Bu anlamda bize bilgilendirme noktasında ulaşan ne lazımsa bunları biz sizinle paylaşacağız. Biraz önce bir araç daha tespit edildi o da kontrollü bir şekilde patlatıldı. Arkadaşlarımız riske girmeden bu tehlikeyi bertaraf ettiler. Bütün camiamıza, milletimize başsağlığı diliyorum. Ele geçirilen verilere göre faillerin PKK olduğu yönünde tahmin ediyoruz. Kişiler tespit edildikten sonra böyle bir değerlendirme yapıldı. Tekrar geçmiş olsun, milletimizin başı sağolsun." açıklamalarında bulundu.

"ŞEHİT POLİS ARKADAŞIMIZ BÜYÜK CAN KAYBINI ÖNLEDİ"

Vali Ayyıldız konuşmasında, "Burada her türlü tedbir alınmış. Yolda şüpheli davranan,içeri girecek araçlar konusunda tam bir teyakkuz halinde. Dolasıyla buradaki tedbirli davranan arkadaşımız sayesinde bu hadise yaşandı, bu kardeşimiz şehit oldu ama büyük bir can kaybını önlemiş oldu. Allah rahmet eylesin. Burada durdurmak istemesi sonucu teröristler kaçıyor. Kaçarken çatışma sonucu araç patlatılıyor. Şehit olan kardeşimiz bunlara karşılık veriyor. Tüm ihtimaller değerlendiriliyor. Üçüncü şahıs nedir, ne değildir diye. Olabilir veya olmayabilir. Başka bir yerde eylem olma ihtimaline karşı tam bir teyakkuz halindeyiz." dedi.