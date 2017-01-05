İzmir Valisi Erol Ayyıldız: "(İzmir'deki terör saldırısı) Bir araç daha tespit edildi, o da kontrollü şekilde patlatıldı. Teröristlere ait olduğunu değerlendiriyoruz. Riske girmeden arkadaşlar patlatarak ihtimal dahilinde de olmuş olsa bu tehlikeyi bertaraf etti."
İzmir Valisi Erol Ayyıldız: "(İzmir'deki Terör Saldırısı) Bir Araç Daha Tespit Edildi, O da...
İzmir Valisi Erol Ayyıldız: "(İzmir'deki terör saldırısı) Bir araç daha tespit edildi, o da kontrollü şekilde patlatıldı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads