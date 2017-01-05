IHAAW175250-ASA/05-01-2017



- İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir'deki terör saldırısında 1 polis ile 1 adliye çalışanının şehit olduğunu, polisle çatışmaya giren 2 teröristin de öldürüldüğünü açıkladı. Ayyıldız, ilk bulguların saldırıyı terör örgütü PKK'nın yaptığını gösterdiğini belirtti. 05.01.2017 17: 52: 50 TSI

NNNN - İZMİR