İzmir Valisi Ayyıldız: Eylemi Yapanların PKK Olduğu Değerlendiriliyor (1)

İZMİR Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili "Teröristler ölü olarak ele geçirilmiştir. Eyleme ve kişilerin kimliklerine bakıldığında, eylemi yapanların PKK olduğu değerlendiriliyor" dedi. İzmir Valisi Ayyıldız, İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleştirilen ve 1 polis ile 1 adliye çalışanının şehit olduğu terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Teröristlerin kendilerini durdurmak isteyen polisle girdiği çatışma sırasında bombalı aracı patlattığını belirten Vali Ayyıldız, "Bayraklı Adliyesi önünde bir araç geçerken, polis noktasında durdurulmasının istenmesi sonucu çatışma çıktı. Teröristler çatışma esnasında bombalı aracı patlattılar. Maalesef çıkan çatışma sonucu 1 polis memurumuzla bir adliye memuru şehit oldu. 5 yaralı var. Yaralılar tedavi görüyor" diye konuştu.



"2 KALEŞNİKOF, 8 EL BOMBASI ELE GEÇİRİLDİ"



Teröristlerin kimliğine ve terör eylemine bakıldığında, saldırıya ilişkin okların PKK'yı gösterdiğini belirten İzmir Valisi Ayyıldız, "Menfur ve hain saldırıyı, emniyet güçlerimizin dikkati ve çabaları sonucu, çok az bir zayiatla ama içimizi yakan şekilde atlattık. Hepimize geçmiş olsun. Teröristler ölü olarak ele geçirilmiştir. Yanlarında da 2 adet kaleşnikof tüfek ve 8 el bombası ele geçirildi. Eyleme ve kişilerin kimliklerine bakıldığında, eylemi yapanların PKK olduğu değerlendiriliyor" dedi.