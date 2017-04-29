Izmir Urla Enginar Festivali 3'üncü Kez Başladı

Izmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü, Delice (Delis) Uluslararası Gurme Kentler Ağı, Urla'ya gönül verenler tarafından düzenlenen Uluslararası 3'üncü Urla Enginar Festivali, coşkuyla başladı. Festival öncesindeki kortejde renkli görüntüler yaşandı. Farklı illerden misafirlerin ilk günden büyük ilgi gösterdiği festivalde enginar sadece bitki olarak satılmadı, lezzet kattığı onlarca yemekte ustaları tarafından görücüye çıktı, yerel halktan ustaları da enginarın lezzet sırlarını anlattı.İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü, Delice (Delis) Uluslararası Gurme Kentler Ağı, Urla'ya gönül verenler tarafından düzenlenen Enginar Festivali, üçüncü kez konuklarını ağırlamaya başladı. Her yıl hem çeşitlilik hem de katılım olarak büyük artış gösteren festival, kortejin ardından coşkuyla başladı. Törende konuşan Urla Ziraat Odası Başkanı Nurettin Kılıç, enginarı Türk ve yabancı mutfaklara tanıtmaya çalıştıklarını, yaprağından gövdesine kadar her türlü yemeği yapılan enginarı Türkiye'de bile tatmayanların olduğunu, festival sayesinde bunu sağlayacaklarını söyledi.



Festivalin organizatörlerinden Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar da, enginarın Yunan mitolojisinde de var olduğunu anlattı. Sibel Uyar, enginar festivalinin de ilçeye olan katkılarını, "İki yılda üretim yüzde 43 arttı. Enginar üretim alanları iki yılda tam bin 300 dönüm arttı. Bu yıl 3 milyon kök enginar üretimi oldu. Bu ne demek, Urla rüzgarıyla yetişmiş 9 milyon baş enginar tatlandıracak sofraları. Çiftçimizi nasırlı elleriyle sofralara hiçbir aracı sokmadan, sofralarınıza sağlık götüreceksiniz" sözleriyle ifade etti.



Festivali büyük destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, "Tarımın ne demek olduğunu, beslenmenin ne demek olduğunu biliyoruz. Sanayi eşittir kalkınmadan, tarımsız kalkınılamayacağını biliyoruz. 13 yıldır tarımın, kırsalın kalkınması için var gücümüzle çalışıyor, üretiyoruz" dedi.



ENGİNARI AVRUPA DA TANIYACAK



Festivale bu yıl Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden gelen şefler, enginar ile yapacakları yemeklerin sunumunu gerçekleştirecek. Ayrıca festival boyunca, 'dostlar sofrası', 'Arnavut ve Bulgaristan sofrası', 'anneli kızlı' ve 'babalı oğullu' enginar atölyeleri yeralacak, sakız enginarı anlatılacak. Sakız enginarının da marka tescili yapılacak. Festivalin başlamasıyla birlikte vatandaşların da ilgisi büyük oldu. Sadece İzmir ve çevresinden değil, İstanbul'dan bile festival için ilçeye gelenler oldu. Festivalde enginar sadece bitki olarak satılmadı, lezzet kattığı onlarca yemekte ustaları tarafından görücüye çıktı, yerel halktan ustaları da enginarın lezzet sırlarını anlattı.