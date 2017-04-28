Izmir Türkiye'nin Ilk Yaşayan Heykeli Bayındır'da Sergilenecek

Türkiye'nin ilk yaşayan heykeli Bayındır'da sergilenecek



EGE Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı programı Öğretim Görevlisi Kemal Yanmaz ve öğrencileri tarafından bitkiler kullanılarak hazırlanan Türkiye'nin ilk yaşayan heykelinin, 20. Bayındır Çiçek Festivali'nde sergileneceği bildirildi.



Antalya'da çiçek ve çocuk teması ile düzenlenen Expo 2016, Türkiye'nin bitkiler kullanılarak hazırlanan ilk yaşayan heykeline ilham verdi. Bayındır Belediyesi'nin desteği ile Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu (MYO) Moda Tasarımı Programı Öğretim Görevlisi Kemal Yanmaz ve öğrencileri, 3 ayda, galvaniz konstrüksiyonundan damlama sulamasına ve alçısına kadar el emeği ile Türkiye'nin bitkilerle bezenen ilk yaşayan heykelini hazırladı. 3,5 metre yükseklğindeki yaşayan heykel, 3-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 20. Bayındır Çiçek Festivali'nde sergilenecek. Yaşayan heykel çalışmalarını hazırlık aşamasında ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, bilim, sanat ve uygulamalı eğitimi bir araya getiren yaşayan heykel çalışmasının Türkiye çapında ilgi görecek bir proje olduğunu, Ege Üniversitesi'nin gelecekte de benzeri çalışmalar gerçekleştireceğini söyledi.



BİTKİ ESTETİKLE BULUŞTU



Bayındır Meslek Yüksek okulunda Moda Tasarımı ve Giyim Üretim Teknolojisi gibi programların yanı sıra Seracılık, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Çim Alan Tesisi ve Üretimi gibi programlarda da eğitim verildiğini hatırlatan Öğretim. Görevlisi Kemal Yanmaz da disiplinlerarası bir çalışmayı öğrencileri ile gerçekleştirmenin uygulamalı eğitime büyük katkı sağladığını belirtti ve bitkiyi estetikle buluşturduklarını söyledi. Betonlaşmanın günümüzde şehirlerin en önemli sorunu olduğunu hatırlatan Yanmaz, "Bakır, kurşun, alüminyum veya paslanmaz çelik yerine gelecek günlerde şehirlerimizin bitkilerle bezenen yaşayan heykeller ile renklenmesini, şehirlerimizin doğa ile biraz olsun yakınlaşmasını istiyoruz" dedi.



ZEYNEP TEYZEDEN İLHAM ALDI



Çiçek festivali öncesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aslı Güneş ve Öğretim Görevlisi Kemal Yanmaz ve öğrenciler ile bir araya gelen CHP'li Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli, çiçekçilikten Bayındır'da 5 binden fazla kişinin ekmek yediğini hatırlatıp, "Bayındır'da bahçesinde yetiştirdiği fesleğenlerle çiçekçiliği başlatan Zeynep Çakır teyzemizden ilham alarak 20'inci yıla özgü bir etkinlik yapmak istedik. Bugüne kadar ancak yurt dışı fuarlarında görebildiğimiz bu çalışmayı Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu ile gerçekleştirmek ve Türkiye'nin ilk yaşayan heykelini festivalimizde sergileyecek olmak büyük onur" diye konuştu. Başkan Sesli, gelecekte de yaşayan heykel projelerinde, Bayındır Meslek Yüksekokulu ile ortak çalışmalar yapmak istediklerini ifade etti. Çiçeğin başkenti Bayındır'da uygulamalı eğitimin yeni bir ekonomik katkıya dönüştüğünü belirten Bayındır Meslek Yüksekolu Müdürü Doç. Dr. Aslı Güneş ise "Yaşayan heykelin sergilenmesinin ardından gerek devlet kurumlarından, gerekse de özel sektörden talep göreceğini tahmin ediyoruz. Üniversitemizin döner sermayesi çerçevesinde gelecek talepler gelecekte eğitimimize ekonomik katkı olarak değerlendirilebilir" diye konuştu.



ÖMÜRLÜK HEYKEL



Heykel için bitki seçiminin Bayındır'ın iklim şartlarına uygun olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Yanmaz, "Alternantera, sedum, gül sedum ve gras kullanarak hazırladığımız heykelimiz dört mevsim yaşayacak. Yıllar boyunca zarar gören ve bozulan bitkilerin yerine yenilerini ekerek heykelimizi yıllarca sergileyebileceğiz" dedi.