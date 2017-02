İzmir Turizmi İçin El Ele Verme Zamanı

Turizmden sorumlu İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir Tanıtma Vakfı, İzmir Ticaret Odası, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), TÜRSAB, ÇEŞTOB ve İzmir Rehberler Odası'ndan yetkililer ve sektör temsilcileri katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Murat Karaçanta, uzun yıllar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Tanıtma Genel Müdürü olarak görev yapan Taşbaşı'nın bundan böyle İzmir'de turizmden sorumlu vali yardımcısı olarak görev yapacağını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Sektörün her türlü zorluğu aşacak güce sahip olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Taşbaşı, "Turizm sektörü 2016 yılında ciddi sorunlarla başetmek zorunda kaldı. Ancak her türlü olumsuzluğa karşın yine de yılmadan tanıtıma devam etmek gerekiyor" dedi. Taşbaşı, "Hızlı ve etkin bir tanıtım seferberliğine başlayacağız" derken İzmir'in yaşayan, yaşanacak bir şehir olduğunu, huzurlu ve güvenli bir şehir temasının mutlaka öne çıkartılması gerektiğini belirtti.

Taşbaşı, "Tüm olumsuzluklara karşın eli kolu bağlı oturamayız. Tanıtım yapmak, etkinlikler düzenlemek bizim için son derece önemli. Şimdi el ele vererek, gelen öneri ve görüşleri birleştirerek acilen bir yol haritası çizme zamanı" dedi.