İzmir Trafiği 3 Bin Akıllı Cihazla Yönetilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, akıllı cihazlarla kent ulaşımına düzen getirecek çevreci ve engelli dostu "Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi"nin kurulum çalışmalarında sona geldi. Geçen yıl Amsterdam Intertraffic Fuarı'nda tüm kategoriler arasındaki 'En iyi proje Ödülü'nü kazanan sistem, trafik mühendisliği açısından büyük önem taşıyan verileri elde etmenin dışında, İzmirlilerin günlük yaşamlarını da kolaylaştıracak.



Kent genelindeki birçok bölgede altyapı çalışmaları tamamlanan ve halk arasında "Akıllı Trafik Sistemi" olarak bilinen "Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi"nin hayata geçmesi için artık her şey hazır. İzmir'in kent içi ulaşımdaki ana akslarını oluşturan tüm cadde, bulvar ve kavşakları izleme, denetleme ve trafiği yönlendirme imkanı sunan sistemin kontrol edileceği İzmir Ulaşım Merkezi'nde kurulum işlemi tamamlandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü ile imzalanacak protokolün ardından denetim faaliyetleri de resmen başlayacak.



Ödüllü sistem 3 bin akıllı cihazla yönetilecek



İzmir'in tüm ana arterlerini 24 saat kontrol ve denetim altında tutacak, kayıt altına alacak ve trafiği yönlendirecek donanıma sahip İzmir Ulaşım Merkezi'nde operatörler, trafik mühendisleri ve bilişim uzmanlarından oluşan bir ekip görev yapacak. Türkiye'de bugüne dek trafik alanındaki en büyük ve en kapsamlı yatırım niteliğindeki sistem, 3 bin civarında akıllı cihazla kentin ulaşımına düzen getirecek. 2016 yılında Amsterdam Intertraffic Fuarı'nda tüm kategoriler arasındaki 'En iyi proje Ödülü'nü kazanan sistem, "Invipo" denilen ana yazılımla yönetilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu sistemle birlikte kent genelinde bulunan 402 sinyalize kavşak adaptif sisteme bağlanırken, bu sayıyı 900 kavşağa kadar çıkarabilecek altyapı oluşturuldu.



Trafik ihlalleri denetlenecek



Trafik ihlallerinin denetlenmesi için 163 adet "Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi", 116 adet "Park İhlal Tespit Sistemi", 12 güzergahta ise hız koridoru şeklinde çalışan "Hız İhlal Tespit Sistemi" kuruldu. Bin 500 otobüse kamera izleme sistemi, kablosuz 3G data bağlantı sistemi ve yolcu sayım sistemi yerleştirildi. 164 itfaiye ve 100 ambulans aracına kavşaklarda öncelik sistemi kuruldu. Ayrıca 110 noktada "Trafik İzleme Kamerası", 30 noktada "Meteoroloji Ölçüm Sistemi", 16 noktada "Gabari Ölçüm Sistemi" kuruldu. Trafik yoğunluk bilgilerinin oluşturulabilmesi için 209 adet "Trafik Ölçüm Sensörü" ve bu bilgiler ile diğer trafik bilgilerinin sürücülere iletilebilmesi için 48 adet de "Değişken Mesaj Sistemi" (DMS) ve 60 adet Otopark Bilgilendirme Ekranı devreye alındı.



Hayat kolaylaşacak



Sistem, trafik mühendisliği açısından büyük önem taşıyan verileri elde etmenin dışında, İzmirlilerin günlük kullanımına da hizmet ederek yaşamlarını kolaylaştıracak. Kısa süre içinde hizmet girecek web uygulamasıyla trafik akış ve yoğunluğu kentli tarafından da izlenebilecek ve buna bağlı olarak güzergah seçimi yapılabilecek. Kural ihlallerinin gözlenerek kontrol altına alınması, emisyon salınım oranlarının düşürülmesi, yakıt ve yedek parça harcamalarının azaltılması da sistemin sağlayacağı avantajlar arasında yer alıyor. Sistem yol kapasitelerinin yüksek verimde kullanılmasının yanı sıra, daha güvenli bir araç ve yaya trafiği sağlanacak. Seyahat sürelerinin kısaltılması, kavşaklardaki birikmenin ve bekleme sürelerinin azalması sistemin en önemli getirisi olacak.



İşte yeni sistemin uygulama alanları:



Tam Adaptif Kavşak Kontrolü: Toros'taki merkezden İzmir'deki akıllı trafik uygulaması kapsamındaki tüm cadde ve kavşaklar izlenebiliyor ve sistemlere buradan müdahale edilebiliyor. Sistem, kavşak kollarındaki ve bağlantılı kavşaklardaki trafik yüklerinin gerçek zamanlı olarak ölçülmesi ve ölçülen değerlere göre en uygun sinyal planlarının oluşturulması esasına göre çalışıyor. Yani kavşaklardaki ışık süreleri önceden planmış düzenler içinde değil, mevcut durumun ihtiyacına göre bilgisayarlar tarafından otomatik olarak ayarlanıyor.



Trafik Ölçüm: İzmir trafiğini ölçümleyen sensörler aracılığıyla anlık verilere ulaşılıyor. Ortalama hız, dakikada kaç araç geçtiği ve trafik yoğunluğu tespit edilebiliyor.



Seyahat Süresi: İnternet üzerinden kullanılacak uygulamalarla sürücülerin seçtikleri herhangi bir noktaya hangi güzergahtan kaç dakikada ulaşabilecekleri, mevcut trafik yoğunluğuna göre anlık olarak görülebiliyor.



Otopark yönetim: İzelman'ın işlettiği otoparkların tamamı "akıllı" hale getirildi. Bu sistemle otoparklarda ne kadar boş yer olduğuna internet üzerinden veya led ekranlardan ulaşılabiliyor. Yine mobil siteyi kullanarak bulunduğunuz yerden en yakın otoparka nasıl gideceğinizi de navigasyon yardımıyla öğrenebileceksiniz.



Yol kenarı otoparklar: Yerin altına döşenen sensörler vasıtasıyla yol kenarındaki otoparkların doluluk durumları da sistem tarafından tespit edilebiliyor. Boş park yerlerini gösteren mobil uygulama sayesinde park yeri arama sorunu son buluyor.



Trafik ihlal sistemleri: Hız ihlal sistemi, kırmızı ışık ihlal sistemi, park ihlal sistemi ve gabari (yükseklik) ihlal sistemi başlıkları altında sürücülerin kuralara uygun hareket edip etmediği 24 saat denetlenecek. Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışması gereken sistem ilgili protokolün imzalanmasının ardından denetim görevini de yerine getirecek.



Yayalaştırılmış Bölge: Proje kapsamındaki Mimar Kemalettin, 1. Kordon, Karşıyaka Çarşı, Kemeraltı ve Kıbrıs Şehitleri gibi yayalaştırılmış bölgelerin giriş çıkışlarına merkezden kontrol edilebilen mantar bariyerler yerleştirildi. Hangi saatte, hangi aracın girebileceği plaka okuma esasına göre çalışan sistemle kontrol ediliyor. Sadece plakası tanımlı araçlar yaklaştığında bariyerler açılıyor. İtfaiye, ambulans gibi acil müdahale araçları ise sisteme otomatik olarak kaydediliyor.



Dijital Mesaj Sistemi : Kent genelinde 48 tane büyük LED ekran DMS yerleştirildi. Bu ekranlardan sürücülere yönelik hava ve yol durumu bilgisi, arabalı vapurlardaki boş yer bilgileri veriliyor.



Toplu taşıma: Projenin en önemli parçalarından biri toplu ulaşıma yönelik kolaylıklar sağlaması. Bin 500 otobüsün tamamına kameralar ve tüm kapılarına yolcu sayım sistemleri ve araç bilgisayarları yerleştirildi. Bu sayede hangi otobüsün hangi sürücüyle sefer yaptığı, otobüsteki anlık yolcu sayısı ve otobüsün bulunduğu nokta tek tuşla tespit edilebiliyor. Hangi durağa ne zaman ulaşacağının bilgilerine erişilebiliyor.



Kaza ve yol kapanma bilgileri: Herhangi bir kaza veya çalışma nedeniyle kapanan bir olduğu takdirde bu bilgi ve alternatif yollar sistem üzerinden kullanıcılara aktarılabiliyor.



Meteoroloji sistemleri: Hava sıcaklığı, yol sıcaklığı, nem, sistem, yağmur ve rüzgar bilgileri led ekranlar ve web sitesi üzerinden sürücülere ulaştırılıyor. - İZMİR