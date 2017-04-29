Izmir Tır'da 120 Kilo Esrara 2 Tutuklama

Tır'da 120 kilo esrara 2 tutuklama



İZMİR'in Menemen İlçesi'nde, narkotik köpeğiyle kontrol edilen bir TIR'da ele geçirilen 120 kilo esrarla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Polis ve jandarma ekipleri, geçen perşembe akşamı, Menemen'in Yahşelli Mevkii'nde kontrol noktası oluşturdu. Son bir yıl içinde yapılan kontrollerde, 1 tona yakın uyuşturucu yakalayan narkotik köpeği 'Body'nin de katılımıyla, araçlar kontrol edildi. Body'nin, durdurulan Hatay plakalı bir TIR'ın dorsesinin alt kısmına aşırı tepki vermesi üzerine, bu bölüm kontrol edildi. Özel olarak yapılmış gizli bölmede, satışa hazır hale getirilmiş 55 ayrı paket içinde 120 kilo esrar ele geçirildi. TIR şoförü M.V.K. (46) ve yanındaki Ö.Ç. (27) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.