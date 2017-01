İzmir Ticaret Odası Müze Buluşmaları'nda, kültür, turizm, arkeoloji ve müzecilik konuları tartışıldı.



İzmir Ticaret Odası Ticaret Tarihi Müzesinde gerçekleştirilen etkinlikte, "Bayraklı ve Antik Smyrna Kenti Kazılarının İzmir Kültür ve Turizmine Gelecekteki Katkıları" başlıklı toplantı düzenlendi.



Toplantıda konuşan Smyrna Antik Kenti kazı başkanlarından Prof. Dr. Cumhur Tanrıver, antik kentlere yönelik ilginin artması için çabaladıklarını belirtti.



Türkiye'de ilk kez bir ticaret odasının bir müzeye sahip olduğunu vurgulayan Tanrıver, Smyrna antik kentinin Doğu'ya en yakın antik kentlerden birisi olduğunu anlattı.



Tanrıver, kentin stratejik ve ticari açıdan önemli merkezlerden olduğunu ifade ederek, "Smyrna arkeolojik olarak önemli öğeler barındırıyor. Şu anda kent içerisinde 3 tane merkezde kazı çalışmaları sürüyor. Yeşilova'daki restorik yerleşmeyi, eski Smyrna ve Kadifekale'deki kenti sayarsak 3 ayağı olan bir destinasyon. Başka kentlere çok nasip olmayacak bir destinasyon. 8 bin 500 yıl öncesinden başlayıp Osmanlı dönemine kadar bir kentin bütün tabakalarını, bütün kültürel öğelerini bir gün içerisinde görebilirsiniz." diye konuştu.



Kentin kazı başkanlarından Yrd. Doç. Dr. Akın Ersoy ise "Antik kent Smyrna'da her alan ve her dönemden çok sayıda yapıt yer alıyor. Kent geliştirilirse Roma ve Atina antik kenti gibi olabilir." dedi.



Ersoy bu amaçla her yapıya mevzuatlar çerçevesinde müdahale edilmesi gerektiğini belirterek, kentte korunmayı ve projelendirilmeyi bekleyen çok alan olduğunu, bunları belgelediklerini aktardı.