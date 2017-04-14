İzmir Tanıtımı İçin 4 Milyon Lira Daha

- İzmir tanıtımı için 4 milyon lira daha



İZMİR - İzmir Tanıtım Vakfı'nın da başkanlığını yürüten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kente gelen turist sayısını artırmak ve İzmir'in turizmle büyümesini sağlamak için yürütülecek tanıtım çalışmalarına 4 milyon liralık kaynak daha aktaracaklarını açıkladı. Büyükşehir, geçtiğimiz yılki 'İzmir'e Doyamazsın" kampanyası için de 3 milyon lira destek vermişti.

Kent turizminde etkin bir hamle için İzmir Turizm ve Tanıtma Vakfı çatısı altında oluşturulan güç birliği meyvelerini verirken, İZTAV'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da üstlenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tanıtım çalışmalarında kullanılmak üzere 2017 yılı için vakfa 4 milyon liralık daha kaynak aktaracaklarını açıkladı.

İZTAV Olağan Mütevelli Heyeti toplantısında konuşan Başkan Kocaoğlu, "1,5 yıl önce vakfımızın etkinliğini, üye sayısını artırmak ve bir atılım yapmak için biz de bu vakıfta görev aldık. İzmir'i yurt içinde tanıtan bir kampanya yaptık. Geçen sene mevsim geçtiği için sadece yurt içinde tanıtımlar gerçekleştirdik. Bu sene Mayıs ayından itibaren yoğun bir şekilde tanıtım faaliyetlerimiz tekrar başlayacak" diye konuştu.

Başkan Kocaoğlu, kentin tanıtımı için İZTAV'a İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak geçen yıl 3 milyon liralık para aktardıklarını hatırlatarak, bu rakamı 4 milyon lira yükseltmek için resmi prosedürlerin başladığını, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın onayının alındığını ve 14 Nisan Cuma akşamı yapılacak İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında para aktarımının onaya sunulacağını söyledi.

Kentin turizmle kalkınması için yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Aziz Kocaoğlu, "Dünya zamanla yarışıyor. Bizim de zamanla yarışmamız lazım. Hatta dünyadan daha hızlı koşmamız lazım" diye konuştu.

(AG-Y)