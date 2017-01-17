İzmir Syd'nin Haber Ödülü Mustafa Köprülü'ye

Mustafa Köprülü, spor fotoğrafı dalında Yeni Asır'da yayımlanan "Minderde müthiş heyecan" başlıklı haberin fotoğrafıyla Mehmet Demirpolat birinci oldu.



Röportajda "!Pazarcı ailenin şampiyon kızı" başlıklı eseriyle Egeli Sabah'tan Serhan Çifdalöz, köşe yazısında "Şimdi uzaklardasın" başlıklı yazısıyla Yeni Asır'dan Halil Fincan ve sayfa düzeni alanında "Şov başlıyor" başlıklı manşetin yer aldığı sayfanın tasarımıyla Dokuz Eylül Gazetesi'nden Selim Sanverir birinciliği elde etti. "Daha son düdüğü çalmadım" başlıklı haberiyle Dokuz Eylül Gazetesi'nden Mutlu Yılmaz, "Arda Turan ve Aziz Sancar" başlıklı köşe yazısıyla Ege Telgraf'tan Işıl Öztürk Bulut ve KSK'nin CANavarı başlıklı manşetin yer aldığı sayfanın tasarımıyla Egeli Sabah'tan Gizem Yılmazer, jüri özel ödülüne layık görüldü. 2016 yılında yitirdiğimiz TSYD üyesi merhum spor gazetecileri Ergun Ulcay, Selamettin Bayındır, Gündoğan Kaplan ve Önder Sümer adına ithaf edilen ödüller, şubat ayında düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.



- İzmir