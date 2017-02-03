İzmir Süper Amatör Lig Beyaz Grup 18. hafta karşılamasında Dikili Çandarlı Gücü ile karşılaşan Foça Belediyespor, rakibini 2-1 yendi.
Saha: Bağarası 80. Yıl
Hakemler: İsmail Çelik xx, Ali Can Çavdar xx, Mustafa Oğuzhan Çevik xx
Foça Belediyespor: Mustafa Kılıç xx, Oğuz Acar xx, Serkan Tanrıseven xxx, Emrah Yılmaz xx, Cenk Kartov xx, Ahmet Dolapçı xxx, Esat Umut Akkal xx (Volkan Şimşek Dk. 68 xx), Merthan Çolak xx, Yağız Kasar x (Ferdi Kızıl Dk. 29 xx), Engin Gazal xxx (Umut Çetinkaya Dk. 85 ?), Erkan Akbal xx
Teknik Sorumlu: Güven Beyit
Dikili Çandarlı Gücü: Engin Güntekin xx, Gökhan Güneş xx (Alican Öztürk Dk. 89 ?), Alpan Çetinkaya xx, Oğuz Karademir x, Miraç Kızılateş x, Ayhan Işık xx, Tolgahan Gök x (Esat Karadeniz Dk. 46 xx), Mustafa Yanmaz xx(Anıl Şimşek Dk. 57 x), Burak Beyit xx, Muammer Güreşçi xx, Çağrı Çapak x
Teknik Sorumlu: Serkan Uzun
Sarı kartlar: Emrah Yılmaz, Ferdi Kızıl (Foça Belediyespor), Alpan Çetinkaya, Miraç Kızılateş, Ayhan Işık (Dikili Çandarlı Gücü)
Goller: Yağız Kasar (Dk. 5), Ferdi Kızıl (Dk. 70) (Foça Belediyespor), Miraç Kızılateş (Dk. 78) (Dikili Çandarlı Gücü) - İZMİR
İzmir Süper Amatör Lig
İzmir Süper Amatör Lig Beyaz Grup 18. hafta karşılamasında Dikili Çandarlı Gücü ile karşılaşan Foça Belediyespor, rakibini 2-1 yendi.
İzmir Süper Amatör Lig Beyaz Grup 18. hafta karşılamasında Dikili Çandarlı Gücü ile karşılaşan Foça Belediyespor, rakibini 2-1 yendi.