Izmir - Su Kanalına Uçan Otomobildeki Kadın Öldü

Su kanalına uçan otomobildeki kadın öldü



İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, kontrolden çıkıp su kanalına uçan otomobildeki 26 yaşındaki Tuba Eken öldü.



Kaza, gece saatlerinde Zübeyde Hanım Mahallesi Baş Pehlivan Karaali Caddesi'nde meydana geldi. Girne Bulvarı yönünden gelen henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 KF 5296 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp 10 metre yükseklikten su kanalına uçtu. Kazada, araçtan fırlayan evli ve 1 çocuk annesi Tuba Eken yaşamını yitirirken, sürücü ise kaçtı. Kaza sonrası alev alan otomobil, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Bir görgü tanığı önlerinde ilerleyen otomobilin hızlı olduğunu ve sürücüsünün da sarhoş olduğunu iddia etti.



Tuba Eken'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.



Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.