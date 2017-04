İzmir Sivil Toplum Buluşması

Başbakan Binali Yıldırım, "Onurumuza, bayrağımıza, milletimize, ülkemize çok düşkünüz. Bu bizim özelliğimiz. Avrupa'da yaşananları hatırlayın, bakın orada bakanımızı durdurdular, milletvekillerimizi durdurdular, kampanya yapılmasını engellediler, toplantılarını engellediler, atlarıyla itleriyle üzerlerine gittiler. Bizim vatandaşımız ne yaptı, inadına gitti sandıkları doldurdu, cevabını sandıkta verdi. Onların hiçbir engeli gönüllerindeki bayrak sevdasını, Türkiye sevdasını yok edemedi, korkutamadı. Bu kadar açık ve net." dedi.



Yıldırım, AK Parti İzmir İl Başkanlığınca düzenlenen Sivil Toplum Buluşması'nda, İzmir'de moral depoladığını, 2 günlük İzmir programı kapsamında ilçelerde esnaf ziyareti, hemşehri buluşmaları sayesinde vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi.



Sivil toplum kuruluşlarının demokrasinin, demokratik hayatın vazgeçilmez kurumları olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Seçim oluyor, partiler kazanıyor, hükumetler kuruluyor, sivil toplum kuruluşlarına, derneklere, vakıflara ne lüzum var" diye düşünenlerin olduğunu ancak gelişmiş demokrasilerde toplumun bütün kesimlerinin, bütün paydaşlarının memleketin temel sorunlarına, konularına duyarlı olmasının ve ülkeyi yönetenlere gerekli önerilerde, uyarılarda bulunmasının büyük önem taşıdığını belirtti.



Sivil toplum kuruluşlarının toplumun kalbi, vicdanı olduğuna işaret eden Yıldırım, bu kuruluşların aidiyet duygusunu, memleket sevgisini, milliyet sevgisini diri tutmak için çalıştığını kaydetti.



İzmir'in hem Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı hem de Anadolu'nun bir özeti olduğunu belirten Yıldırım, çocuklara, gençlere daha güzel bir dünya, daha iyi bir gelecek için bir araya geldiklerini vurguladı.



Bir insanın doğduğu, büyüdüğü, havasını teneffüs ettiği, bütün hatıralarının olduğu bir yeri kolay kolay bırakıp başka bir yere gitmeyeceğini ifade eden Yıldırım, "Ama şartlar insanı mecbur tutuyor. Hepimiz farklı farklı yerlerde doğduk. Ben Erzincan'da doğdum ama şartlar bizi batıya doğru göçe, batıya doğru seyahate zorladı. Kimimiz Almanya'ya gittik, kimimiz Avustralya'ya kadar gittik. Dünyanın her tarafında vatandaşlarımız, kardeşlerimiz var ama nerede olursa olsun onların beyinlerinin yarısı bu memlekettedir. Türkiye, bayrak sevdasıyla orada yaşamaya, heyecanlarını diri tutmaya çalışıyorlar. Bu her millette yok." dedi.



"Aidiyet duygusu, milliyet duygusu, vatanseverlik bize mahsus bir şey, çünkü biz Türk toplumu, Türkiye olarak tarihin hiçbir döneminde başka bir ülkenin esareti altına girmemişiz" diye konuşan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Onurumuza, bayrağımıza, milletimize, ülkemize çok düşkünüz. Bu bizim özelliğimiz. Avrupa'da yaşananları hatırlayın, bakın orada bakanımızı durdurdular, milletvekillerimizi durdurdular, kampanya yapılmasını engellediler, toplantılarını engellediler, atlarıyla itleriyle üzerlerine gittiler. Bizim vatandaşımız ne yaptı? İnadına gitti sandıkları doldurdu, cevabını sandıkta verdi. Onların hiçbir engeli gönüllerindeki bayrak sevdasını, Türkiye sevdasını yok edemedi, korkutamadı. Bu kadar açık ve net."



"Başka Türkiye yok"



Yıldırım, İzmir'in diğer batı illerinden farkının bulunduğunu İzmir'e gelenlerin 1,5- 2 sene içinde İzmirli olduğunu, İzmirlilik bilincinin, şuurunun çok çabuk geliştiğini ifade etti.



Almanya'ya, İsveç'e gidenlerin asimile olmamak için kimliğini muhafaza ettiğini söyleyen Yıldırım, "O anlaşılabilir ama Türkiye içinde de bazı illerde bu olmuyor. Gittiği yerde memleketinin kimliğini, özelliğini korumaya çalışıyor. Bulunduğu şehrin kendini yok edeceğini düşünüyor. İzmir'in farklı özelliği de İzmir'e güç katıyor. Siz İzmir'in değerine değer katıyorsunuz. Bizleri güçlü kılan kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi bilmemizdir. Bütün vatandaşlarımızı birbirine bağlayan ortak değerlerimizdir, ortak kültürümüzdür, ortak vatan sevgimizdir, millet sevgimizdir. Farklılıklarımız asla bizi ayrıştıran şeyler değil, bizi birbirimize daha fazla bağlayan zenginliklerimizdir. Zeybek de halay da horon da bizimdir." diye konuştu.



Yıldırım, Türkiye'yi ayrıştırmak isteyenlere karşı uyanık olmak gerektiğine dikkati çekerek, "Başka Türkiye yok, başka vatanımız yok, bu vatanda bu bayrak altında güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Bu topraklar üzerinde hesabı kitabı olanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Edirne'den Kars'a, Urfa'dan Sinop'a, Hakkari'den İzmir'e uzanan verimli topraklarıyla, zengin kaynaklarıyla önemli bir coğrafyadayız." dedi.



Türkiye'nin petrolü, doğalgazı olmadığını anımsatan Yıldırım, "Öyle bir stratejik konumumuz, öyle bir insan potansiyelimiz var ki bunlar o doğal kaynaklardan daha kıymetli. Onlar gelip geçer rezervler tükenir, depo biter ondan sonra ne yapacağını bilemezsin ama coğrafi konumumuz, insan yapımız, genç nüfusumuz bizim en büyük zenginliğimizdir, en büyük kaynağımızdır." ifadelerini kullandı.



