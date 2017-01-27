Izmir - Simülatörler Ile Uzaya Gidiyorlar

Simülatörler ile uzaya gidiyorlar



EGE Serbest Bölgesi'nde kurulu Uzay Kampı yıl boyunca öğrencilere uzay bilimleri ve teknolojileri ile ilgili eğitim veriyor. 7- 15 yaş aralığındaki öğrenciler NASA tasarımlı astronot simülatörleri ile deneyerek öğreniyorlar. Ay yürüyüşü, yerçekimsiz ortam, uzay görevi gibi simülatörler ile robot yapılan laboratuar çocukların ilgisini çekiyor.



Amerika, Kanada ve Türkiye'de kurulu 3 uzay kampında çocuklara uzay, güneş sistemi, gezegenler hakkında bilgiler sunuluyor. NASA tarafından dizayn edilmiş astronot simülatörleriyle uzay meraklısı çocukların astronotluk heyecanını tadıyor. Bir uzay ve bilim merkezi olan Uzay Kampı Türkiye İzmir'de bulunan Ege Serbest Bölgesi'nde hizmet veriyor. 7-15 yaş aralığındaki çocuklar burada, uzayla ilgili interaktif simülasyonların kullanıldığı bir ortamda, iletişim, takım çalışması ve liderlik alanlarında eğitim alıyorlar. Uzay Kampı Türkiye, Ege Serbest Bölgesi'nde ESBAŞ tarafından işletiliyor. Amerika ve Kanada'da kurulan kampların ardından 3. olan Uzay Kampı Türkiye, Avrupa ve Asya'daki ülkelere de hizmet veriyor. 7-15 yaş aralığındaki çocuklar 2, 5 ve 6 günlük programlar dahilinde burada uzay bilimleri ve teknolojileri hakkında bilgi alıyor ve uygulama yapma imkanına sahip oluyor. Uzaya merakı olan ya da aileleri tarafından yönlendirilen öğrenciler burada, NASA tarafından tasarlanan astronot simülatörlerini kullanma fırsatı buluyor, laboratuarda robot üretibiliyor.



AVRUPA VE ASYA'DAN ÖĞRENCİLER DE GELİYOR



Kamp hakkında bilgi veren Uzay Kampı Türkiye Halkla İlişkiler Şefi Ayşemine Konya, diğer kampların Amerika ve Kanada'da bulunması nedeniyle yaz aylarında Avrupa, Asya ülkeleri ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden öğrencileri ağırladıklarını söyledi. Öğrencilerin simülatörlerle yakından ilgilendiğini aktaran Konya, "Kampımızda 7-15 yaş aralığındaki öğrencilere uzay bilimleri ve teknolojileri ile ilgili uygulamalı olarak eğitim veriyoruz. Öğrenciler burada NASA tasarımlı astronot simülatörlerini kullanarak uzaydaymış gibi hissetme şansını buluyorlar. Ayda yürüyüş, atmosferde yer yön kaybını, 0 yer çekimini birebir buradaki simülatörlerde tecrübe ediyorlar. Eğitim öğretim yılı içerisinde ve yaz tatilinde farklı içeriklerde programlarımız var. 2, 5 ve 6 günlük programlar sunuyoruz öğrencilere. 2 günlük olanlar eğitim öğretim yılı içerisinde ve yaz tatilinde gerçekleştirilebiliyor ancak 6 günlük olan sadece yaz tatilinde yapılabiliyor" dedi.



ASTRONOT GİBİ HİSSEDİYORLAR



Astronot gibi hissetmenin çocuklara büyük keyif verdiğini söyleyen Konya, "O yüzden en çok beğendikleri aktiviteler simülatörler. Ayrıca astronomi ile ilgili olarak teleskopla gökyüzünü izlemek ve sihirli küre de dikkatlerini çekiyor. Kampımıza hem uzaya ilgisi olan çocuklar geliyor hem de ebeveynlerinin yönlendirmesiyle de öğrenciler geliyor. Biz sadece eğitim verimiyoruz aynı zamanda çocuklar burada eğleniyorlar" diye konuştu. Kampta eğitim almak için Samsun'dan gelen 12 yaşındaki Ela Akşahin, de çok keyifli vakit geçirdiğini söyledi. Uzayla ilgili farklı bilgiler öğrendiklerini anlatan Ela, "En çok hoşuma giden simülatörler oldu. Yaşayarak öğrenmiş olduk. Buraya gelmeden önce uzaya ilk kez Amerikalı Astronot Neil Armstrong'un gittiğini düşünüyordum. Ancak o aya ilk gidenmiş. Uzaya ilk kez Rus Kozmonot Yuri Gagarin'in gittiğini öğrendim. Arkadaşlarıma da buraya gelmelerini tavsiye ederim. Çok eğlendik, çok da yeni bilgi öğrendik" dedi.



AY YÜRÜYÜŞÜ YAPTIK



İstanbul'dan gelen 9 yaşındaki Lal Katlav ise, "Bazı simülatörlere giriyoruz. Mars gezilerini yapıyoruz. Uzay mekiğini geziyoruz. Yer çekimsiz ortam simülatörünü kullandık. Ay yürüyüşü de yaptık. Çok eğlenceli vakit geçirdik. Çok güzel bir yer. Buraya gelince uzaya olan ilgim arttı. Buraya daha sık gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu. 5 gündür kampta olan 10 yaşındaki Batuhan Başoğlu, yaptıkları deneylerden çok etkilendiğini anlattı. Düşündüğünden daha çok eğlendiğini söyleyen Başoğlu, "Uzayda yapılan sporları öğrendim. Astronot ve Kozmonotların uzayda yürüyüş bandı ve bisikletle spor yaptıklarını öğrendim. Nasıl beslendiklerini, su içtiklerini öğrendim" dedi. Yerçekimsiz ortam simülatörünü kullanan Mehmet Mete Hacıfazlıoğlu (13), simülatörü çok beğendiğini, gerçekten yer çekimsiz ortamda gibi hissettiğini belirterek, "Biraz güç gerektiriyor. Hareket etmeye çalışırken biraz zorlanıyorsunuz. Bunun dışında burada robot yaptığımız laboratuarda çok güzel zaman geçirdim" diye konuştu.