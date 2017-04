İzmir Selçuk Hükümet Konağı Temel Atma Töreni

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Tek merkezden yönetilmek ülkemizin olmazsa olmazıdır. 'Türkiye büyümesin' diye PKK'yı, FETÖ'yü, DEAŞ'ı, DHKP-C'yi, PYD'yi, YPG'yi hep başımıza bela ediyorlar ama nasıl ki millet 15 Temmuz'da bunlara ders verdi, nasıl ki bunların karşısında dimdik durdu, o dış güçlerin karşısında da dimdik duracak.16 Nisan'da da kendi geleceğinin, çocuklarının, torunlarının geleceği arkasında dimdik duracak." dedi.



Arslan, Selçuk hükümet konağı temel atma töreninde, milletin desteği sayesinde büyük projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.



Türkiye'nin her geçen gün büyüdüğünü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının da ülkenin her yerini "dantelle örer" gibi bölünmüş yollarla, hızlı tren yollarıyla, havalimanlarıyla, deniz limanlarıyla ördüğünü hatırlatan Arslan, işin asıl sahibinin ise millet olduğunu aktardı.



"Meydanlara indiler, hainlere ders verdiler"



"Allah milleti başımızdan eksik etmesin" diyen Arslan, şöyle devam etti:



"Ecdat 100 sene önce düşmanı kovarken, düşmanı İzmir'den atmak adına denize dökerken hangi ruhla hareket ettiyse, ecdat Çanakkale'de Sarıkamış'ta hangi ruhla şehit olduysa, şehadet şerbeti içtiyse, şehit olmayı göze aldıysa 100 sene sonra onların torunları 14 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşındaki onların torunları da 15 Temmuz'da aynı ruhla meydanlara indiler. 'Bir olacağız, beraber olacağız, farklılığımızı zenginlik kabul edeceğiz ama millet olma şuuru, bilinciyle meydanlara ineceğiz.' dediler. Meydanlara indiler, hainlere ders verdiler. Allah onlardan razı olsun. Bu toprakları bize ecdat şehit kanıyla vatan olarak, yurt olarak bıraktı. Bize düşen bu vatanı daha da imar hale getirmek."



Arslan, İzmir'in her yerini bölünmüş yollarla, tünellerle, otoyollarıyla çevirecek şekilde imar ve inşa ettiklerini dile getirdi.



Belediyenin yapması gereken ama yapmadığı projeleri de hayata geçirdiklerini hatırlatan Arslan, Konak Tüneli, Sabuncubeli Tüneli, İzmir İstanbul Otoyolu gibi projelerle İzmirlinin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.



Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu'nun da temelini attıklarını anımsatan Arslan, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla yap-işlet-devret modeliyle kamu kaynağı kullanmadan yapılacak Narlıdere-Çiğli arası Körfez Geçiş Projesi ihalesini bu yıl gerçekleştireceklerini söyledi.



İzmir'e yapılan projeler



İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendi imkanlarıyla yapamadığı İZBAN Projesi'nde iş birliğine gittiklerini bildiren Arslan, Aliağa'dan Tepeköy'e kadar 109 kilometre uzunluğundaki demiryolu hattında şu ana kadar 423 milyon kişinin taşındığına işaret etti.



Selçuk halkının da İZBAN konforuyla bu yıl tanışacağını söyleyen Arslan, "Biz İzmirlinin, Selçuklunun hayatını bir şekilde daha kolaylaştırmak istiyoruz. Şu ana kadar günde 229 seferle 10 dakika aralıklarla İZBAN çalışıyor, İzmirlilere hizmet ediyor. Önümüzdeki ay Marmaray'ın 6 setini önümüzdeki ay buraya kaydırıp sefer sayısını 360'a çıkaracağız, sefer aralığını da 10 dakikadan 6 dakikaya düşüreceğiz. İnşallah Selçuk'a kadar uzadığında siz bunun rahatlığını, konforunu yaşayacaksınız." diye konuştu.



Türkiye'nin büyümesi için çalışmaya devam edeceklerini, yönetimdeki çift başlılığı kaldırmayı hedeflediklerini vurgulayan Arslan, cumhurbaşkanı ve başbakan arasındaki kavgalardan milletin tarihte çok çektiğini belirtti.



Türkiye'nin geçmişte IMF'ye mecbur kaldığını anlatan Arslan, şöyle konuştu:



"Çift başlılıktan, kavgalardan kaynaklı bir sonraki ay memura maaş verip veremeyeceğimiz, emekli maaşının ödenip ödenmeyeceği belli değildi. Hastanelerde tıbbi cihaz, eczanede ilaç yoktu. Tıbbi cihaz olmayan hastanelerde muayene olmak için gece gidip sıraya giriyor, ilaç bulamıyorduk. O günlere dönmemek için çok daha güçlü şekilde geleceği yürümek için 'çift başlılıktan kurtulalım, Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemi ile tek merkezden yönetilelim.' dedik. Bununla ilgili de kararı 16 Nisan'da önünüze getirdik. Siz ne kadar güçlü desteklerseniz biz o kadar hızlı büyüyecek muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağız."



MHP'lilere teşekkür



Temel atma törenine katılan MHP'lilere de teşekkür eden Arslan, Devlet Bahçeli'nin de cumhurbaşkanı-başbakan kavgalarının neye neden olduğunu bildiği için anayasa değişikliğine "evet" dediğini söyledi.



Şimdi sözün millette olduğunu vurgulayan Arslan, "Tek merkezden yönetilmek ülkemizin olmazsa olmazıdır. 'Türkiye büyümesin' diye PKK'yı, FETÖ'yü, DEAŞ'ı, DHKP-C'yi, PYD'yi, YPG'yi hep başımıza bela ediyorlar ama nasıl ki millet 15 Temmuz'da bunlara ders verdi, nasıl ki bunların karşısında dimdik durdu, o dış güçlerin karşısında da dimdik duracak.16 Nisan'da da kendi geleceğinin, çocuklarının, torunlarının geleceği arkasında dimdik duracak. Allah'ın izniyle çok daha güçlü, hedeflerine hızlı yürüyen bir ülke haline geleceğiz." dedi.



İzmir Valisi Erol Ayyıldız da kente yapılan katkılardan ötürü hükümete teşekkür etti.



AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ise İZBAN, otoyol, hükümet konağı gibi çalışmalar sayesinde vatandaşı hizmetle buluşturduklarını kaydetti.



Konuşmaların ardından hükümet konağının temeli atıldı.



Bakan Arslan, yüklenici firma temsilcisinden inşaatı 2018 yılının Mayıs ayında tamamlamak için söz aldı.