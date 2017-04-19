Izmir Şehitten Eşine Vasiyet Gibi Son Mesaj

Izmir Torbalı'da yaşayan şehit Jandarma Uzman Çavuş 25 yaşındaki Harun Şenözüar'ın şehadetinden bir gün önce eşine attığı son mesaj, yürek sızlattı. Adeta vasiyet gibi olan telefon mesajında, şehit Şenözüar'ın 8 aylık hamile eşi Melek Şenözüar'a, "Bu görev ölürsem çocuğun adını Harun koy" diye yazdığı ortaya çıktı.



Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kaletepe ile Hantepe üs bölgeleri arasında geçen pazar akşamı PKK'lı teröristler tarafından askeri araca roketatarlı saldırı düzenlendi. Yaralanan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş 25 yaşındaki Harun Şenözüar, tedaviye alındığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde saldırının ertesi günü şehit düştü. Doğum gününe 4 gün kala şehit düşen Harun Şenözüar, dün (salı) memleketi İzmir'in Torbalı İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Mümin Mesci Cami'nde ikindi namazına müteakip gerçekleştirilen törenin ardından Harun Şenözüar, Karaot Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şehit Harun Şenözüar'ın operasyona çıkmadan önce 8 aylık hamile olan eşi Melek Şenözüar ile son kez gerçekleştirdiği mesajlaşma ortaya çıktı. İkili arasındaki ilk mesajlaşma 16 Nisan'da saat 17.20'de gerçekleşti. Şehit Uzman Çavuş'un eşine, "Bu görev ölürsem çocuğun adını Harun koy" diye mesaj attığı öğrenildi. Ardından ikili arasında saat 22.00 sıralarında tekrar mesajlaşma gerçekleşti. Torbalılı şehidin mesajında, "Ben ölcem galiba" diye yazdığı eşinin ise, "Ne oldu ya" diye yanıt verdiği, ardından şehidin, "Geçende son 20 gün diyordun. Şimdi de son görevindir diyorsun. Belki de Allah söyletiyordur. Ölürüm belki. Tabutum gelir" diye mesaj attığı ortaya çıktı.



EŞİNİN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI



Öte yandan: Melek Şenözüar'ın; şehit eşi Harun Şenözüar'ın otomobil kullanıp türkü söylerkenki bir görüntüsünü Facebook hesabından paylaşım altına şunları yazdı:



"Hakettigin yerdesin Allah'ın yiğidi. Sana boylesi yakısırdı. Oğlun da senin gibi bir yiğidin parçası. Ait olduğun yerdesin. Bizimlesin. Kavuşmamız hep ebedi dünyada diyodun. Cennet biletinim diyodun. Oğlun olsun istiyodun. Kara toprak bile ayıramaz beni- seni. 3 günlük sevmedim. Ömrümün son nefesime kadar bu kaptesin"