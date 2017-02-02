İzmir, şehitlerini unutmadı! Heykelleri dikilecek...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bayraklı'da 40 dönüm alan üzerine kurduğu Şehit Fethi Sekin Parkı, 4 Şubat Cumartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı törenle açılacak.

İzmir ve İzmirliler, 5 Ocak 2016 günü İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristleri önlemek için canını ortaya koyan ve çatışmaya girerek olası bir katliamı önleyen Kahraman Polis Fethi Sekin'i unutmadı. Şehit polisin adı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bayraklı'da 40 dönüm alan üzerinde kurduğu parkta yaşayacak. Şehit Polis Fethi Sekin Parkı, 4 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 12.00'de, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı törenle hizmete girecek.

Ayrıca yine İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda, Bayraklı Adliyesi'nin bulunduğu İslam Kerimov Caddesi'ne "Şehit Polis Fethi Sekin", Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi'nin güneyinde yer alan 1586/1 Sokak'a da yine aynı saldırıda şehit olan "Şehit Musa Can" adı verilecek. İsim koyma törenleri, park açılışından önce gerçekleştirilecek. Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi'nin devamı olan 288/2 Sokak ise İslam Kerimov Caddesi olarak adlandırılacak.

HEYKELİ DE DİKİLECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gösterdiği kahramanlıkla olası bir katliamı önleyen Fethi Sekin'in anısına, şehit düştüğü Adliye önünde bir de heykelini dikecek. Büyükşehir Belediyesi, bu amaçla ulusal düzeyde bir heykel yarışması düzenliyor.

BU PARK İZMİR'E ÇOK YAKIŞACAK

Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 10 milyon liraya mal ettiği, 4 etap halinde projelendiren parkın içerisinde 'Park İzmir', 'Park İzmir Kaykay', 'Park İzmir Çocuk' ve 'Park İzmir Çamlık' bölümleri bulunuyor. Parkın 7'den 70'e her yaş grubuna uygun aktivite alanları, çocuk oyun ve spor alanları ve yeşil alan düzenlemeleriyle bölgede yaşayanların hem dinlenme, hem eğlenme hem de spor yapma ihtiyaçlarına cevap vermesi bekleniyor. İzmir'in yeni parkı, yapılan ışık düzenlemeleri ile geceleri de ayrı bir görünüme bürünüyor.

Kentin en nitelikli parklarından biri haline gelen Şehit Fethi Sekin Parkı'nın ana girişinde, ziyaretçileri manolya ağaçları ile gölgelenen bir meydan karşılıyor. Bu meydanda gezenler için su perdesi ile serinleyecekleri bir su arkadı ve çocukların oyun oynayabileceği üzeri fıskiyeli bir kuru havuz yer alıyor. Söz konusu havuz, suyu kesildiğinde bir meydana dönüşerek çeşitli etkinliklere imkan tanıyor. Ayrıca parkın içinden geçen su kanalı ise sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlere soluk aldıracak.

Parkta ikinci bir havuz da, amfi tiyatronun bulunduğu alanda yer alıyor. Etkinlik zamanlarında havuzun suyu kesilerek, alan amfi tiyatroya dönüşüyor. İzmir'in simgesi palmiye ağaçları ile planlanan bu bölüm, aynı zamanda yol aksında da devam ediyor. Park içerisinde bisikletseverler ve yürüyüş-koşu yapmak isteyenler için dut ağaçları ile gölgelenen ve tüm alanı çevreleyen yollar da hazırlandı. Bu yollar, Şehit Fethi Sekin Parkı'nı Şehit Hakan Ünal Parkı'yla birbirine bağlıyor. Modern oyuncaklarla donatılarak engelli çocukların da kullanımına uygun olarak hazırlanan çocuk oyun parkı ise tarçın ağaçları ile gölgeleniyor.

KAYKAY VE PATENCİ GENÇLERİN BULUŞMA NOKTASI

Şehit Fethi Sekin Parkı, yeşil alan düzenlemelerinin yanı sıra skate park, macera oyun parkı gibi değişik aktivite alanlarıyla özellikle macera tutkunu çocuk ve gençler için bir cazibe merkezi olacak. Skate Park'ta, kaykay ve paten yapmayı seven gençler hoşça vakit geçirecek. Kum zemin üzerine hazırlanan ahşap görünümlü macera oyun parkı ise parkın en ilgi çeken noktalarından biri olacak. Dökme kauçuk zeminli bir çocuk oyun alanıyla birlikte, korunan çam ağaçlarının altına çim tepelerden oturma alanları hazırlanıyor. Parkın bu bölümünde bir süs havuzu da yer alıyor.

ÇINAR DA VAR, IHLAMUR DA..

Şehit Fethi Sekin Parkı'nda mevsim değişikliklerine göre farklı renk ve koku özelliklerine sahip olan gravilya, çınar, mabet ağacı, sığla ve meşe gibi büyüdükçe anıt ağaç formuna ulaşabilecek ağaçlar ile sedir, çam, pembe çiçekli akasya, ıhlamur, palmiye türlerinde olmak üzere toplam 800 adet ağacın yanı sıra yaklaşık 32 bin adet çalı ve yer örtücü bitki yer alıyor. Çevrenin ihtiyacı da göz önünde bulundurularak planlanan otoparkların üzerini pembe çiçekli akasyalar süslüyor.

TEKNOLOJİ SEVENLER DE UNUTULMADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin birçok noktasında hizmete sunduğu ücretsiz wi-fi erişimi ile usb şarj noktaları hizmeti, Şehit Fethi Sekin Parkı'nda da yer alıyor. Güvenliğin kamera sistemiyle sağlandığı parkta, kendi kendini temizleyen akıllı WC'ler de kuruluyor.