Kahraman Polis Sekin ve Mübaşir Can'ı İzmir Adliyesi'nden Binler Uğurlandı

Dün saat 16.10'da İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristler, C Kapısı ile hakim ve savcı araçlarına ayrılan otoparka girmek istedi. Canı pahasına insanların hayatını kurtaran kahraman polis Fethi Sekin büyük bir facia yaşanmasını önledi. İşte şimdi İzmir kahraman polisini uğurluyor. İzmir Adliyesi'nde şehit polis Sekin ve olayda can veren Adliye çalışanı mübaşir Musa Can için tören düzenlendi.

Zabıt katibi Musa Can'ın Türk Bayrağına sarılmış tabutu adliyeye getirildi. Şehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesi de alkışlar ve gözyaşları arasında adliyeye getirildi ve adliyedeki tören başladı.

"ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ" SLOGANLARI

Tören şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bu sırada adliyeye sığmayan ve dışarıda bekleyen vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

FERYATLAR YÜREK DAĞLADI, OKTAY VURAL AĞLADI

Bu sırada Musa Can'ın yakınlarının feryatları herkesi ağlattı. MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın da gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Musa Can'ın ailesinde fenalaşanlar oldu. Sağlık ekipleri fenalaşan acılı aile üyelerine müdahalede bulundu.

ADALET BAKANI DA GELDİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da törene katılmak üzere adliyeye geldi. Bekir Bozdağ Musa Can'ın ailesine taziyelerini iletti.

BAKAN BOZDAĞ: BİRLİĞE, BERABERLİĞE SALDIRI

Adalet Bakanı Bozdağ tören sırasında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Şehitlerimizin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Şehitler inancımıza göre şehitler diridir. Rabbim onların şefaatinden bizleri ahirette mahrum etmesin. Ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakar biliyorum ama onlar ülkeleri vatandaşlı için şehit oldular. Makamların en yükseğine yükseldiler.

Saldırı sadece İzmir Adalet Sarayı'na, burada görev yapanlara İzmirlilere değil Türkiye'ye yönelik bir saldırıdır aynı zamanda. Birliğe beraberliğe kardeşlik hukukuna yapılan bir saldırıdır.Bu saldırı Türkiye'nin terörle mücadelesine asla zarar vermeyecektir. Teröristlerin sonun getirene kadar terörle mücadele etkin bir şekilde sürecektir"

SALON HINCAHINÇ DOLU

Adliye çalışanları ve vatandaşlar da adliyeyi tamamen doldurmuş durumda. Törene AK Parti,CHP ve MHP den çok sayıda siyasetçi, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

AVUKATLAR CÜPPELERİYLE KATILDI

Avukatlar terörü protesto için cüppeleriyle katılırken, adliye bahçesinde yapılması beklenen töreninin olumsuz hava koşulları nedeniyle binanın içerisinde yapılmasına karar verildiği bildirildi.

ESNAF DÜKKANLARINI BAYRAKLARLA DONATTI

Öte yandan çatışmanın yaşandığı İslam Kerimov Caddesi araç trafiğine kapandı. Cadde esnafı dükkanlarını Türk bayraklarıyla donattı.