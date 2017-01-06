İzmir'de dün yaşanan terör saldırısında şehit düşen adliye çalışanı Musa Can ile polis memuru Fethi Sekin için Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda saygı duruşu yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fiden, başsavcı vekilleri, savcılar,hakimler ve adliye personeli fuaye alanında toplandı. Adliye personeli saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okuyarak görevlerinin başına döndüler.
- İstanbul
İzmir Şehitleri İçin İstanbul Adalet Sarayı'nda Saygı Duruşu
İzmir'de dün yaşanan terör saldırısında şehit düşen adliye çalışanı Musa Can ile polis memuru Fethi Sekin için Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda saygı duruşu yapıldı.
İzmir'de dün yaşanan terör saldırısında şehit düşen adliye çalışanı Musa Can ile polis memuru Fethi Sekin için Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda saygı duruşu yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fiden, başsavcı vekilleri, savcılar,hakimler ve adliye personeli fuaye alanında toplandı. Adliye personeli saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okuyarak görevlerinin başına döndüler.
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