İzmir Şehitleri İçin İstanbul Adalet Sarayı'nda Saygı Duruşu





İzmir'de dün yaşanan terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda saygı duruşunda bulunuldu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli saat 12.00 sıralarında fuaye alanında toplandı. Adliye personeli, şehitler için saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.



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-Fuaye alanında toplanan adliye personeli



-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması