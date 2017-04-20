Izmir Şehit Pilot Komiser Abdullah Ortanca Son Yolculuğuna Uğurlanıyor-1

Izmir şehit Pilot Komiser Abdullah Ortanca son yolculuğuna uğurlanıyor-1(Tür: Yurt)

Izmir şehit Pilot Komiser Abdullah Ortanca son yolculuğuna uğurlanıyor-1

(Tür: Yurt)

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Pilot, Şehit
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