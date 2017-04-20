İzmir şehidini son yolculuğuna uğurladı



İZMİR - Tunceli'de, meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Komiser Pilot Abdullah Ortanca, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen helikopterde şehit olan Abdullah Ortanca, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Gülhane Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına; Baba Recep Ortanca, Anne Saadet Ortanca, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Balediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, meslektaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Şehit komiser pilot Abdullah Ortanca'nın naaşı Işıkkent Polis Şehitliğine defnedilecek.

Şark görevi için gitmişti

Daha öncede İzmir Emniyet Müdürlüğündeki çeşitli birimlerde görev yapan Şehit pilot Abdullah Ortanca'nın 6 ay önce şark görevi nedeniyle tayininin Tunceli'ye çıktığı belirtildi. Bir kardeşi olan Şehit Abdullah Ortanca'nın bir hafta sonra İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan ailesinin yayanına gelmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Kaza nasıl oldu?

Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40'da kalkan Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Skorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter ile Tunceli'deki görev uçuşu sırasında saat 11.50 sıralarında telsiz teması kesildi. İçinde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere 12 kişinin bulunduğu helikopterin düştüğü belirlendi. Saat 17.00 sıralarında enkaza ulaşılırken, helikopter içindeki görevlilerin şehit olduğu tespit edilmişti.

(AB-