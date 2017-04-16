Izmir Sedyeyle Oy Kullanmaya Gittiler

Sağlık Bakanlığı tarafından, referandum da herkesin oy kullanabilmesi için başlatılan uygulama kapsamında, İzmir'de de evde sağlık hizmeti alan hastalar hasta nakil araçlarıyla oy kullanmaya götürüldü. Gün boyu devam edecek çalışmalarda yoğun talebi karşılamak için 50'den fazla sağlık ekibinin görev yapacağı bildirildi. Sağlık Bakanlığı, evde sağlık hizmeti alan hastaların demokratik haklarından mahrum kalmamaları için bir süre önce uygulama başlattı. Uygulama kapsamında, 444 38 33 numaralı çağrı merkezine başvuranların oy kullanmasını sağlamak amacıyla 50'den fazla ekip görevlendirildi. İzmir'deki Evde Sağlık Hizmeti Koordinasyon Merkezi'ne şu ana kadar bin 500'den fazla talebin ulaştığı taleplerin de gün boyunca alınacağı öğrenildi. Sağlık ekibi tarafından, evinden alınan 83 yaşındaki İnal Tekin, Atatürk Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda oyunu kullandı. Tekin'in oy pusulasını sandık görevlileri, sandığa attı. Ortopedik rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen Tekin daha sonra aynı ekip tarafından evine bırakıldı. Yaşlı kadının kızı Arzu Altınkaya, "Annem yüzde 95 bedensel engelli, zaten daha önce de evde sağlık hizmeti alıyorduk. Şimdi de annemin oy kullanabilmesi için yardımcı oldular. Çok başarılı bir uygulama" diye konuştu. Kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 34 yaşındaki Mustafa Karabostan da sağlık ekipleri tarafından evinin yakınındaki Çamkıran Ortaokulu'na götürüldü. Sandığın 3. katta bulunması nedeniyle taşınmada güçlük yaşandı. Okul görevlileri yardım etmeyince sağlık görevlileri ve Karabostan'ın yakınları sedyeyi 3'üncü kata çıkarttı. Burada oyunu kullanan Karabostan daha sonra nakil aracıyla evine bırakıldı.