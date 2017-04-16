Izmir - Seçim Torbaları Sandık Görevlilerine Dağıtıldı
Seçim torbaları sandık görevlilerine dağıtıldıTÜRKİYE'de yapılacak anayasa değişikliği referandumu için İzmir'de hazırlanan seçim torbaları sandık görevlilerine teslim edildi.
Seçim torbaları sandık görevlilerine dağıtıldı
TÜRKİYE'de yapılacak anayasa değişikliği referandum u için İzmir'de hazırlanan seçim torbaları sandık görevlilerine teslim edildi.
İzmir Kültürpark içindeki 4 No'lu Hol'de hazırlanan seçim torbaları saat 05.00'te sandık görevlilerine verilmeye başlandı. İçerisinde oy pusulası, zarf, sandık mührü, tercih mührü, tutanaklar gibi malzemeler olan seçim torbaları 9 bin 32 sandık için hazırlandı. Seçim torbalarının sandık görevlilerine verilmesinin ardından İzmirli 3 milyon 101 bin 862 seçmen saat 08.00'da başlayacak seçimi beklemeye başladı. Oy verme işlemenin sona ermesinin ardından torbalar yine aynı holde bulunan İl Seçim Kurulu'na teslim edilecek.