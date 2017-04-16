Izmir - Seçim Torbaları Sandık Görevlilerine Dağıtıldı

Seçim torbaları sandık görevlilerine dağıtıldı



TÜRKİYE'de yapılacak anayasa değişikliği referandum u için İzmir'de hazırlanan seçim torbaları sandık görevlilerine teslim edildi.



İzmir Kültürpark içindeki 4 No'lu Hol'de hazırlanan seçim torbaları saat 05.00'te sandık görevlilerine verilmeye başlandı. İçerisinde oy pusulası, zarf, sandık mührü, tercih mührü, tutanaklar gibi malzemeler olan seçim torbaları 9 bin 32 sandık için hazırlandı. Seçim torbalarının sandık görevlilerine verilmesinin ardından İzmirli 3 milyon 101 bin 862 seçmen saat 08.00'da başlayacak seçimi beklemeye başladı. Oy verme işlemenin sona ermesinin ardından torbalar yine aynı holde bulunan İl Seçim Kurulu'na teslim edilecek.