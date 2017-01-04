Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi (BKM) ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 15 Temmuz kahramanları anısına "İzmir sana kanım feda" isimli kan bağışı kampanyası başlatıldı.



Proje kapsamında Aliağa TOKİ ortaokulunda öğretmen, okul personeli ve öğrenci velileri tarafından kan bağışında bulunuldu. "İzmir sana kanım feda" projesi ile 2016-2017 eğitim öğretim döneminde İzmir'in kan ihtiyacının tamamımın karşılanmasının hedeflendiği belirtildi. - İZMİR