İzmir Saldırısıyla İlgili 18 Kişi Gözaltında





İzmir'de yaşanan terör saldırısında şehit olan Polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can için Adliye Sarayı'nda özel tören düzenlendi.



Törene katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



Teröristlerin kimliklerinin belirlendiğini belirten Bozdağ, eylemini gerçekleştiren terör örgütü konusunda herhangi bir tereddütlerinin olmadığını, talimatı verenin terör örgütü PKK olduğunu söyledi.



Başbakan Binali Yıldırım da terör saldırısında yaralananları ziyaret etti. Saldırıda yaralanan 9 kişiden 2'sinin taburcu edildiği açıklandı.



Olayla ilgili soruşturma devam ederken, henüz hiçbir örgüt saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.



İzmir'in Bayraklı ilçesindeki adliye binasının C girişi polis kontrol noktası yakınında meydana gelen patlamanın ardından güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıkmıştı.



Polis memuru Fethi Sekin'in şehit düşmeden önce aracı fark ederek çevredekileri uyarması ve teröristlerle çatışmaya girmesi facianın boyutlarının büyümesine engel olmuştu.



Auteur: euronews-tr



Tags: İzmir gözaltında Türkiye ilgili Saldırı kişi saldırısıyla Terörizm Gepost: 06 januari 2017