İzmir Saldırısını Kim Yaptı? İzmir Patlamasını Hangi Örgüt Üstlendi?

İzmir'deki saldırıyla ilgili son dakika haberler art arda geliyor. İzmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne mesai çıkışı sırasında bomba yüklü araçla gelen 3 teröristi güvenlik güçleri fark etti.

İZMİR SALDIRISINI KİM YAPTI?

Saldırının bombalı araçla düzenlenmesi ve polis ekipleri ile adliye çalışanlarını hedef alması bölücü terör örgütü PKK'nın uzantısı TAK'ı işaret ediyor. İzmir Valisi Erol Ayyıldız saldırıya yönelik "Elde edilen veriler PKK'nın yaptığını gösteriyor" dedi. Terör örgütü PKK'nın uzantısı TAK, geçtiğimiz ay Beşiktaş'ta düzenlediği 2 ayrı terör saldırısında 46 kişi şehit olmuştu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ İLE TERÖRİSTLER ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Güvenlik güçleri müdahale edince teröristler bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Adliyenin yanı sıra iş merkezlerinin de yoğun olduğu bölgedeki binalarda büyük hasar meydana gelirken, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇTİ

Teröristlerden 2'si olay yerinde ölü ele geçerken, kaçan teröristlerle polisler arasında çatışma bir süre daha devam etti. Saldırıda yaralanan 11 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, adliye içinde de büyük panik çıktı.

İZMİR'DE ÖLÜ VE YARALI SAYISI

İzmir'deki terör saldırısında 1 polis ve 1 adliye çalışanı şehit oldu. Patlamada 7 kişinin de yaralı olduğu belirtiliyor.

ADLİYEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR DURDURULDU

Adliyeye giriş ve çıkışlar durdurulurken, çevre güvenlik çemberine alındı. Olay yerinde ölü ele geçen teröristlerin üzerinde bomba tuzaklanmış olabileceği ihtimali üzerine bomba imza uzmanları geldi. Uzmanlar köpeklerinle inceleme başlattı.

İZMİR GENELİNDE OPERASYON BAŞLADI

İzmir Adliyesi'ne yönelik bomba araçla saldırının ardından İzmir genelinde operasyonlar ve denetimler başladı, kentin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu.