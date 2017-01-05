İzmir Saldırısını Hangi Örgüt Yaptı? İzmir Valisi, Eylemi Yapan Örgütü Açıkladı!

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir saldırısını gerçekleştiren örgütü açıkladı. Gazetecilere bilgi veren Vali Ayyıldız "Şu ana kadar elde olan veriler, PKK olarak değerlendirilmekte. Eyleme baktığımızda ve kişilerin kimlik tespitleriyle ilgili bakıldığında böyle bir değerlendirme yapıldı" dedi.

"EYLEMİ YAPANIN PKK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR"

İzmir Valisi Erol Ayyıldız saldırı sonrası olayın yaşandığı adliye önünde açıklama yaptı. Vali Ayyıldız, "Öncelikle başımız sağolsun. Hepimize geçmiş olsun. Biraz önce şu anda bulunduğumuz Bayraklı adliyesi önünden bir araç geçerken polis memurlarımızın polis noktasında arama istemesi sonucu bir çatışma çıktı. Bu çatışmada içinde olan teröristler kaçarken bombalı aracı patlattılar. Bunun sonucundada çıkan çatışmada bir adliye çalışanı ve polisimiz şehit oldu. Yaralılar şuanda tedavi görüyor. 6-7 civarında yaralımız var, içlerinde polis memurları da var. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Polis ekiplerimizin çaba ve gayretleriyle çok fazla zaiyat olmadan ama içimizi yakan bir şekilde böyle bir saldırı gerçekleşmiştir. Teröristler yanlarında 2 adet kalaşnikof tüfek, 8 el bombası ile birlikte ele geçirildi. Teröristlerde tüfek, roketatar ve el bombaları ele geçti. Şuanda ilk bilgilere göre eylemi yapanların PKK olduğu değerlendiriliyor. Elde olan verilen PKK olarak değerlendirilmektedir. Şehit polisimizin şüphesi sonucu asıl saldırı engellendi. Başka yerde eylem olabilme ihtimaline karşı teyakkuz halindeyiz. Tüm İzmir olarak tedbirler alındı. Teröristlere ait olduğu düşünülen bir araç da kontrollü olarak patlatıldı." ifadelerini kullandı.



2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Bayraklı ilçesindeki adliye binası önüne yaklaşan bomba yüklü aracın polis tarafından durdurulmak istendiğini, bunun üzerine araçtan inen teröristlerin kaçtığını söyledi.

Teröristlerin bıraktığı araçta patlama meydana geldiğini ifade eden Ayyıldız, çıkan çatışmada 2 teröristin ölü ele geçirildiğini kaydetti.



4'Ü SİVİL 7 KİŞİ YARALANDI

Patlamada 3'ü polis, 4'ü sivil 7 kişinin yaralandığını söyleyen Vali Ayyıldız, "Bayraklı'daki patlama sonucu 1'i polis, 1'i adliye çalışanı 2 kişi şehit oldu." dedi.



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Öte yandan, Bayraklı ilçesindeki adliye binasının C girişindeki polis kontrol noktası önündeki terör saldırısının ardından adliye çevresinde ve bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Manas Bulvarı, Salhane ve dere kenarında tedbirler aldı, ayrıca bölgedeki yüksek katlı binaların tepesinde de arama yapıldı.