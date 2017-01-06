İzmir Saldırısından Sonra Gözaltına Alınan 2 Kişi Serbest

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısının ardından şüphe üzerine gözaltına alınan 2 kişi, serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İzmirdeki terör saldırısı ve çatışmanın ardından bölgede çalışma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Terör saldırısı ile bağlantılarının olmadığı belirlenen 2 kişi, cumhuriyet savcısının talimatıyla salıverildi.

TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Bu arada, saldırı ve çatışmanın yaşandığı İzmir Adliyesi önündeki İslam Kerimov Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı. Çevredeki iş yeri sahiplerinin de saldırıda hasar gören dükkanlarına Türk bayrağı astığı görüldü.

Patlamanın meydana geldiği polis kontrol noktası önü de güvenlik şeridiyle çembere alındı. Bazı vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla adliye önüne geldi.

Adliye önündeki caddede yaya ve araç trafiğinin de normale döndüğü gözlendi.

"KATLİAMI ÖNLEDİ"

Adliye yakınında kafe işleten Zafer Gültekin, saldırıda şehit olan polisi Fethi Sekini yakından tanıdığını ifade etti.

Sekin ile yaklaşık 2 yıldır neredeyse her gün görüştüklerini belirten Gültekin, "Mert, dürüst ve delikanlı bir insandı. Şehitlik mertebesine ulaştı. Fethi, canını hiçe sayarak çok daha büyük bir katliamın önüne geçti. Soğukkanlılığını kaybetmeden teröristlerin üzerine ateş açarak kendi gövdesini siper etti." dedi.