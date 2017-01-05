İzmir Saldırısından İlk Görüntüler

İzmir Adliyesi'nin Bayraklı tarafındaki C girişinin hemen önünde bombalı araç patladı. Patlama sonrası çatışma çıktı.

İZMİR SALDIRISINDA OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Gelen ilk bilgiler 2 teröristin öldürüldüğü, bir teröristin arandığı yönünde. Patlama sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda 1'i polis 2 kişi şehit oldu.

İzmir Baro Başkanı'nın verdiği bilgilere göre aynı dakikalarda adliye içinde de hareketli anlar yaşandı.

Bombalı araçla dikkat çekip adliye içinde saldırı planlanmış olduğu ihtimali konuşuluyor.

"POLİS CANLI BOMBAYA ATEŞ ETTİ"

Bir görgü tanığı "Biz arabayla köşeyi dönüyorduk. Arkamızdaki araba patladı. Biz aracın içinden dışarı attık kendimizi. Kapıdan inince patlama gerçekleşti. Bizim emniyet güçlerimiz canlı bombaya ateş etti" dedi.