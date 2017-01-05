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İzmir Saldırısında Yaralananların İsimleri Belli Oldu!

İzmir Saldırısında Yaralananların İsimleri Belli Oldu!

İzmir Adliye binasına yönelik düzenlenen terör saldırısında yaralanan 2 polisimiz ve 7 vatandaşımızın ismi belli oldu.

İzmir Saldırısında Yaralananların İsimleri Belli Oldu!

İzmir'de Bayraklı ilçesindeki adliye binası yakınlarında akşam saatlerinde terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda, 1 polis memuru ve 1 adliye çalışanı şehit olurken, 2 terörist ölü ele geçirildi.

İZMİR SALDIRISINDA YARALANANLARIN İSİMLERİ

Saldırısında polis memuru Fethi Sekin ve adliyede değil katip olarak görev yapan Musa Can şehit oldu, ikisi polis 9 kişi de yaralandı.

Mehmet Ali Gökçe (Polis)
Oğuzhan Batuhan Atik (Polis)
Bülent Karagöz
Cansu Güler
Gökhan Mertol
Nadire Ayçiçek
Sibel Avcı
Ersoy Kaya
Feride Karamıkoğlu











Dünya İzmir'deki Saldırıyı Bu Karelerle Gördü

İzmir Adliyesi'ndeki Terör Saldırısından Korkunç Kareler

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