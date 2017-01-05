İzmir Saldırısında Ölü Ve Yaralı Sayısı Kaç? İşte İzmir'den Gelen Son Haberler

İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Gelen son dakika haberlerine göre, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde 1 teröristin de öldürüldüğü öğrenildi.

İZMİR SALDIRISINDA YARALI VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

İzmir'deki terör saldırısında 1 polis ve 1 adliye çalışanı şehit oldu. Patlamada 3'ü polis 7 kişi de yaralandı.

İZMİR'DEKİ TERÖR SALDIRISINDA SON DURUM?

Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti. Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.

Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.