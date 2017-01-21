Sakin şehir Seferihisar'da balık çiftliği tepkileri sürüyor



İZMİR'in sakin şehir unvanlı ilçesi Seferihisar'da Sığacık Körfezi'ne kurulması planlanan yıllık 8 bin 500 ton üretim kapasiteli balık çiftliğine karşı protesto gösterisi düzenlendi. Sığacık'ta balık çiftliği istemeyen tepkili vatandaşlar, amaçların ulaşana kadar eylemlerinin süreceğini belirtti.



Seferihisar Belediyesi öncülüğünde çevreciler, balıkçılar, doğaseverler, sivil toplum kuruluşları, çeşitli sendikaların üyeleri Sığacık Mahallesi'nde bir araya geldi. Çevrecilerin itirazları üzerine mahkemenin iptaline karar verdiği alana, bu kez 9 kat büyüklükte yeni bir balık çiftliği kurulmak istendiğini söyleyen topluluk, tepki gösterdi. Vatandaşlar Sığacıklı balıkçılarla birlikte teknelerle denize açılarak, balık çiftliğinin kurulacağı alana gitti. Balık çiftliğine karşı pankart açıp sloganlar attı.



"TURİZM VE BALIK ÇİFTLİĞİ BİR ARADA OLMAZ"



Eylemde konuşan Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, "Memlekette bu kadar kabus, bu kadar bulanıklık, bu kadar kaos varken, bir bu eksikti diyorum. Ama öyle yağma yok, bu memleketi birilerinin rantı için bırakıp gidecek halimiz yok. Bundan 7 yıl önceydi. Seferihisar Belediye Başkanı olarak göreve başladığımız zaman gazeteci-yazar Nihat Demirkol moderatörlüğünde arama konferansları yapmıştık. Bu konferanslarda Seferihisar'ın tarım ve turizm kenti olması gerektiği sonucunda hem fikir olmuştuk. Çalışmalarımızı bu yönde şekillendirdik. Fakat bu 2 sektörün bazı sektörlerle bir arada olmasına imkan yok. Yani eğer tarım yapacaksanız, ağır sanayiyle aynı anda yapamıyorsunuz. veya turizm yapacaksanız, bir orkinos çiftliğiyle bir balık çiftliğiyle yapamıyorsunuz. Çünkü eğer mavi bayraklı marinanız varsa, eğer mavi bayraklı plajlarınız artıyorsa, eğer yeni turizm yatırımları alıyorsanız, bütün bunların olduğu yerde balık çiftliği kurmamanız gerekiyor. Bunun çok basit bir örneği var. Hong Kong'da göz alabildiğine balık çiftliği vardır, denizde. Ama bir tane yelkenli, bot, tekne göremezsiniz. Çünkü orada bir tercih yapmışlar. Balık çiftliği üzerine tercihlerini olgunlaştırmışlar. Aynı şekilde örneğin Portofino'da da 1 tane balık çiftliği göremezsiniz. Yüzlerce binlerce tekne, motor, bot, yat hepsini bir arada görürsünüz. Bu ikisi bir arada olmaz" dedi.



BİLİRKİŞİ RAPORUNU OKUDU



Boğaziçi Üniversitesi'nden bilim adamlarının bölge için bilirkişi raporuna değinen Soyer, "Sığacık Körfezi açık deniz özelliği taşımadığı gibi ayrıca dava konusu bölge Akdeniz fokunun üreme ve yaşama alanı içinde yer aldığından, ulusal mevzuatımız ve uluslararası sözleşmelere göre korunması gereken hassas bir alandır" dedi. Konuşmasını sürdüren Soyer, "Ama bu memlekette haklı olmak yetmiyor. Ne yazık ki siz hukuken istediğiniz kadar haklı olun eğer sesiniz gür çıkmıyorsa, hakkınızı elinizden alıveriyorlar. Biz o nedenle o vakit sesimizi gür çıkartmış ve buradaki ÇED olumlu raporunu iptal ettirmiştik ve o orkinos çiftliği kurulamadan bir başka yere nakledilerek götürülmüştü" dedi.



"DÜPEDÜZ ALAY EDİYORLAR"



Aynı yere şimdi 9 misli büyüklükte balık çiftliği için ÇED olumlu raporu verildiğini söyleyen Soyer, "Arkadaşlar bizim gönderttiğimiz çiftlik, 900 ton/yıl kapasiteliydi. Şimdi yerine kurulmasını düşünülen çiftlik, 8 bin 500 ton/yıl kapasite. Düpedüz alay ediyorlar, dalga geçiyorlar ya da bizi hiç umursamıyorlar. Asla razı gelmeyeceğiz, asla rıza göstermeyeceğiz, bunu burada yaptırtmayacağız değerli arkadaşlar. Bu memleket bizim ve birileri para kazanacak diye bizim gelecek nesillerimizin, torunlarımızın, çocuklarımızın geleceğini karartmalarına izin vermeyeceğiz. Atalarımızın bize bıraktığı bu mirası korumak bizim boynumuzun borcudur. Onların aziz hatırasına sahip çıkacağız, onların bize bıraktığı temiz denizi sonuna kadar tertemiz korumak için elimizden geleni yapacağız" dedi.



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SON DURUM



İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yapılan yeni proje başvurusu sonrasında hazırlanan proje için ÇED süreci tamamlandı. Hazırlanan proje ve raporlar valilik tarafından yeterli bulunarak 'nihai olur' kararı verildi. Yeni projede firma, yıllık 300 tonluk 3 üretim tesisindeki 900 ton olan üretim kapasitesini 9 kat büyüterek 8 bin 850 bin tona çıkaracak. Projenin taşınmasıyla Gerence Körfezi'ndeki 9 bin 600 metrekaredeki üretim alanı Sığacık Körfezi üzerinde toplam 88 bin 200 metrekareye yükselecek. Taşıma sonrası levrek ve çipura türüne ek olarak sarıağız balığı da üretime eklenecek. Ayrıca Sığacık'ta orkinos balık semirtme çiftliklerine karşı Seferihisar Belediyesi, Teos Marina ve oteller devam eden davalarla ilgili bilirkişi incelemesi yapıldı. ve bu çiftliklerin kümülatif (toplam) etkisi hatırlatıldı.