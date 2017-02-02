Izmir - Sahil Güvenlik Komutanlığı, Izmir Çeşme Uçburnu Açıklarında Lastik Bot Içerisindeki 23...

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir Çeşme Uçburnu açıklarında lastik bot içerisindeki 23 göçmenin yakalandığını açıkladı.



Bugün saat 03.24'te İzmir Çeşme İlçesi Uçburnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu ihbar üzerine Sahil Güvenli Botu görevlendirildi. Tespit edilen lastik bottaki 17 Suriye, 6 İran uyruklu olmak üzere toplam 23 göçmen kurtarılarak Çeşme Liman 'na getirildi.