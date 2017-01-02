Izmir Sağlık-Sen Üyeleri Terörü Lanetledi

Sağlık-SEN üyeleri, İstanbul'da yılbaşı gecesi gerçekleştirilen terör saldırısını basın açıklamasıyla kınadı. Açıklamada,"Adı ve amacı ne olursa olsun şiddetin ve silahların arkasına sığınarak askeri, polisi, sivilleri ve masum insanları hedef alan her türlü eylemi şiddetle kınıyoruz" denildi.



SAĞLIK-SEN üyesi yaklaşık 30 sağlık çalışanı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği önünde basın açıklaması yaptı. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan grup adına basın açıklamasını SAĞLIK-SEN İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Yıldırım okudu. Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirten Yıldırım, "Büyük Türk devleti içte ve dışta, birçok asimetrik terör saldırısıyla karşı karşıyadır. 40 yıldır bölücü terörle uğraşan devletimiz bugün ek olarak yüce dinimizin kisvesi altına saklanarak, adını kirleten terör örgütleriyle uğraşmaktadır. 15 Temmuzda içimizdeki teröristlerle savaştık, şu anda da Suriye'dekilerle. 15 temmuz günü halkımızın kahramanlığı, güvenlik güçlerimizin yiğitliği malumdur. Suriye'de ise Şanlı Türk askerinin ayaklarının altında un ufak olan PKK VE DAEŞ militanları, bizi savaş meydanlarında yenemeyeceğini anlamış terörün en hain, en aşağılık yöntemine başvurarak, onlarca insanımızı maç çıkışlarında, çarşı izinlerinde, turistik mekanlarda şehit etmiştir. İçimiz kan ağlamış, boğazımız düğümlenmiş, gözümüzden yaş yerine kanlar süzülmüş, ciğerimiz dağlanmıştır" dedi.



"Bıçak kemiğe sadece dayanmakla kalmamış, kemiği delip geçmiştir" ifadelerini kullanan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu kendini bilmezler bilmelidir ki, bizim milletimiz bu saldırılardan yılmaz, bizim devletimiz bu saldırılarla yıkılmaz, şanlı Türk polisi ve askeri asla ve asla korkmaz. Toros dağlarında son Türkmen çadırı kalana kadar, bu haklı davamızdan dönmeyeceğiz. Adaletin ve yüce dinimizin bin yıllık koruyucusu, mazlumların, yetimlerin son umudu olan büyük devletimiz, içerde ve dışarıda hiçbir terör unsuruna nefes aldırmayacaktır. Dün söyledik, Bugün de söylemeye devam edeceğiz. Bizler birliğimizden, bütünlüğümüzden ve kardeşliğimizden taviz vermedik, asla vermeyeceğiz. Adı ve amacı ne olursa olsun şiddetin ve silahların arkasına sığınarak askeri, polisi, sivilleri ve masum insanları hedef alan her türlü eylemi şiddetle kınıyor, küresel emperyalizmin maşalarına da lanet okuyoruz.