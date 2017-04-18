İzmir Rota Koleji Kritik Virajda

ERKEKLER Basketbol Bölgesel Ligi'nde önce Eleme Grubu'nu geçip ardından Final Grubu'ndan sıyrılan Rota Koleji, Play-Off'ta da Çorlu Belediyespor'un rakibi oldu.



Final Grubu'nda A Grubu'nu 4'üncü tamamlayan Rota, B Grubu lideri Çorlu Belediyespor ile 20 Nisan Perşembe günü Karabağlar Serdar Yereli Spor Salonu'nda saat 18.00'de karşılaşacak. İki galibiyete ulaşan tarafın tur atlayacağı seride ikinci karşılaşma 23 Nisan'da Çorlu'da oynanacak. Galibiyet eşitliği halinde tur atlayanı Çorlu'daki üçüncü maç belirleyecek.



Rota Koleji Basketbol Şube Müdürü İlker Duru, oldukça sert bir serinin kendilerini beklediğini belirtti, şöyle konuştu:



"İlk yılımızda geldiğimiz nokta gerçekten önemli. Eleme Grubu, Final Grubu derken adımızı Play-Off'a yazdırdığımız için mutlu ve gururluyuz. Çorlu Belediyespor, B Grubu'nu lider tamamlasa da rakibimizden çekinmiyoruz. Oyuncularımıza ve teknik heyetimize güvenimiz tam. Rakibimizi İzmir'de yenerek Çorlu'daki iki maçtan birini kazanıp adımızı bir üst tura yazdırmaktan başka düşüncemiz yok."



- İzmir