İzmir, Res'te 1000 Mw Sınırını Geçti, Türkiye'nin Lideri Oldu

Kentte Aralık ayında 127 MW gücünde RES yatırımının devreye alınması ile toplam kurulu gücün 1076 MW olurken; İzmir'i, 971 MW ile Balıkesir, 597 MW ile Manisa izliyor. Türkiye'deki RES kurulu gücü ise 2016 yılında bir önceki yıla göre 1240 MW artarak 5738 MW seviyesine yükselirken; toplam kurulu güç içinde RES'in payı %7.31 oldu.

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) ve Bergama OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, Türkiye'nin son aylarda terör saldırıları ile kritik bir süreçten geçtiğini belirterek, rüzgâr enerjisinde yaşanan güzel gelişmelerin yüreklere su serptiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Rüzgâr Enerjisi Atlası'nda İzmir'in en yüksek potansiyele sahip illerin başında geldiğini hatırlatan Hüseyin Vatansever, bu çalışmada kentin rüzgâr enerjisi güç potansiyelinin 11.854 MW olarak belirlendiğini kaydetti. Gerçekleşen enerji üretiminin ise potansiyelin 11'de biri seviyesinde olduğuna dikkat çeken Vatansever, "Türkiye'deki her beş rüzgâr santralinden biri, yenilenebilir ve temiz enerjinin başkenti İzmir'de. Bu yatırımları ülkemize kazandıran tüm şirketlerimize ENSİA olarak teşekkür ediyoruz. İzmir'de halen 444 MW güçte RES inşaat aşamasında. Yanı sıra 79 MW gücünde lisansı, 23 MW gücünde ise ön lisansı alınmış projeler var. Tüm bunlar devreye alındığında İzmir'in toplam RES kapasitesi 1622 MW'a yükselecek. Ancak potansiyel enerji üretimine ulaşmamız için daha çok yolumuz var. İzmir, hem temiz enerji yatırımlarının hem de bu yatırımlara hizmet veren makine, ekipman ve komponent üreticilerinin merkezi olacak. Bergama OSB'miz ana ve yan sanayi yatırımları için yatırımcılarımızı bekliyor." dedi.

Döviz kurlarında yaşanan artışın, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiğini vurgulayan Hüseyin Vatansever, OSB'lerde yaşanan kesintilerin sanayicilerin üretim maliyetlerinin artırdığına işaret etti. Türkiye'nin elektrik üretiminin üçte birini hâlâ doğalgazdan yaptığını anımsatan Vatansever, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elektrik üretiminde %98 oranında ithâl ettiğimiz bir kaynağa bu kadar bağımlı olmak sürdürülebilir değil. Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarımıza çok daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Enerji Bakanlığımızın bu konuda yaptığı çalışmaları yürekten destekliyoruz. 2030 hedefimiz 30.000 MW gücünde yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşmak. Tek başına İzmir'in, sadece rüzgârda 12.000 MW potansiyeli olduğunu hatırlarsak, Türkiye'nin çok daha yüksek kurulu güç rakamlarına ulaşması işten bile değil. Türkiye hem enerjide dışa bağımlılığını azaltabilir, hem de 2023 yılına kadar yapılacak 25 Milyar Dolarlık yatırımı yerli ana ve yan sanayi ile gerçekleştirerek müthiş bir sinerji yaratabilir" dedi.