İzmir Referandum Sonuçları
İstanbul'da saat 18: 35 itibariyle açılan sandık oranı yüzde 40. Evet oranı yüzde 33 hayır oranı 66,8.
-
Elektriğe denizden destek! Marmaray'a elektrik sağlayacak
-
Hükümetten referandum sonuçlarına ilk yorum: Beklediğimiz gibi değil
-
İlyas Salman, canlı yayında seçim yasağını deldi
-
Kullandığı oyu, hesabından açık açık yazdı
-
Trafoya kedi girdi, elektrikler kesildi!
-
Türkiye tercihini yaptı: 52 ilde evet, 29 ilde hayır önde
-
Hülya'nın kızı, kullandığı oyun rengini belli etti