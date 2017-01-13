Izmir Pompalı Tüfekle Rastgele Ateş Açan Kişiyi Polis Ikna Etmeye Çalışıyor

Pompalı tüfekle rastgele ateş açan kişiyi polis ikna etmeye çalışıyor (2)



ÖZEL HAREKAT POLİSİ HAZIR BEKLİYOR



İzmir'in Buca İlçesi'nde, evinin penceresinden pompalı tüfekle rastgele çevreye ateş açan özel güvenlik görevlisi M.C'nin direnişi sürüyor. Zaman zaman pencereye çıkan ve 'Bütün ordu gelse beni yıldıramaz" diye bağıran M.C.?yi ikna çabaları sürüyor. Polis çevredeki vatandaşlara pencerelerden uzak durması konusunda uyarılarda bulunurken, özel harekat polisleri de olası bir operasyon için bina girişinde hazır bekliyor. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'da olay yerine gelerek bilgi aldı.