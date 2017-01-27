Izmir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir'in Bornova İlçesi'nde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinde İzmir'e gümrük kaçağı sigara getirileceği yönünde ihbar aldı.

92 BİN LİRA KAMU ZARARI ÖNLENDİ

Polis, Bornova girişinde kontrol noktası oluşturup, plakaları önceden belirlenen 2 kamyonu durdurdu. Kamyonlarda yapılan aramalarda, araçların gizli bölmelerinde bin 600 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kamyonda bulunan C.Ç.(39) ve M.M.Ç. (44) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yapılan operasyonda 92 bin 400 TL'lik kamu zararının önlendiği bildirildi.