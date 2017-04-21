İzmir Petkimspor İçin Düğüm Haftası

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde oynadığı son 22 maçın 21'ini kazanan zirve ortağı Petkimspor, normal sezonun kapanış haftasında yarın saat 16.00'da yarıştaki rakiplerinden Astra Group Sakarya BŞB Basketbol'a konuk olacak. Ligde iki takım da 33 haftada 27'şer galibiyet elde etti. Haftaya 27 galibiyetle lider giren Nesine.com Eskişehir Basket ise aynı saatte İstanbulspor Beylikdüzü'nü ağırlayacak. Normal sezonu lider bitirecek takım, bu maçların ardından belli olacak.



İkili averajı Eskişehir'den kötü olan Petkim, liderlik için kazanıp rakibinin takılmasını bekleyecek. Ligde play off eşleşmeleri de bu hafta netleşecek.



Son maçlarında, ligde iddiası bulunmayan Ege temsilcilerinden Gelişim Koleji, Acıbadem Üniversitesi'yle, Akhisar Belediyespor ise Mamak Bld Ankara DSİ'yle deplasmanda karşılaşacak. Kümede kalma umudunu yitiren Muğla Ormanspor ise veda maçında Türk Telekom'u ağırlayacak. Tüm mücadeleler saat 16.00'da start alacak. - İzmir