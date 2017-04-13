İzmir Orman Bölge Müdürü Abal'ın Demirci Ziyareti

İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'u ziyaret ederek, Hünnap meyvesi yetiştiriciliği hakkında bilgi aldı.



Demirci İlçe Orman Müdürlüğünü ziyaret eden Aybal, daha sonra Demirci Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Selami Selçuk ile bir süre görüştü.



İlçedeki hünnap meyvesi yetiştiriciliği hakkında Başkan Selçuk'tan bilgi alan Aybal, fidan konusunda gerekli desteğin verileceğini, fidan yetiştirilmesi ve dikilmesi noktasında neler yapılabileceğini noktasında görüş alış verişinde bulundu.



Hünnap meyvesini yetiştirmek ve fidan ağını geliştirmek amacıyla belediye olarak çalışma yaptıklarını belirten Başkan Selçuk da,"Geçtiğimiz günler Orman Bakanımız Veysel Eroğlu ilçemizi ziyaretinde ormanlarda hünnap fidanının yetiştirilmesinin Orman Eylem planına alınmasını söylemiştir. Müdürümüz ile bu noktada gerekli görüşmeleri yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde somut adımlar atacağız." diye konuştu.